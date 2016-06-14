پیشنهادات آمریکا به روسیه برای تقویت آتش بس در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «مارک تونر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور پیشنهاداتی را برای تقویت آتش بس در منطقه حلب به روسیه ارائه کرده است.

تونر در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: پیشنهاداتی را به طرف روسی برای تقویت آتش بس در مناطق معینی از شمال غربی شهر حلب ارائه کردیم.

در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه در تماسی تلفنی با جان کری وزیر خارجه آمریکا اوضاع سوریه و امکان همکاری بین واشنگتن و مسکو برای مقابله با گروه های تروریستی در سوریه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

لاوروف در این گفتگوی تلفنی مجددا بر ضرورت دور شدن گروه های مخالف سوری تحت حمایت آمریکا از گروه تروریستی جبهه النصره تاکید کرد. وی همچنین عدم اجازه به تدارکات رسانی به تروریست ها در سوریه از طریق مرزهای ترکیه را مورد تاکید قرار داد.