انتقاد هیلاری کلینتون از نقش عربستان و قطر درحمایت از افراط گرایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «هیلاری کلینتون» نامزد حزب دموکرات آمریکا برای ورود به کاخ سفید روز دوشنبه از نقش عربستان، قطر و کویت در تغذیه و تامین مالی ایدئولوژی تروریسم و افراط گرایی در سطح جهان انتقادکرد.

کلینتون در سخنرانی خود در کلیولند ایالت اوهایو گفت: وقت آن رسیده است که عربستان سعودی، قطر، کویت و دیگر کشورها از تغذیه و تامین گروه های تروریستی و تندروها ممانعت به عمل آورند. این کشورها باید از حمایت از مدارس و مراکز تندرو که بسیاری از جوانان را به سمت افراط گرایی در جهان سوق داده اند دست بردارند.

این اظهارات کلینتون در حالی است که آمریکا بتازگی مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ خود را تجربه کرد. در این حادثه جوانی بنام «عمر متین» با اصالت افغانستانی در یک کلوب شبانه در اورلاندو اقدام به تیراندازی کرد که با واکنش پلیس مواجه شد و در نتیجه تبادل آتش میان آنها ۵۰ نفرکشته و ۵۳ نفر دیگر زخمی شدند.

در حالی که برخی رسانه های آمریکا مدعی ارتباط فرد مظنون در تیراندازی اورلاندو با گروه داعش شده اند، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز انگیزه قاتل و ارتباط احتمالی او با گروههای تروریستی مشخص نیست.