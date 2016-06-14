تسلط ارتش برتپه های منطقه کبانی/مقابله با نفوذ تروریستها در الرقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سوریه به صورت کامل بر تپه های اطراف منطقه «کبانی» در حومه شمالی لاذقیه تسلط یافت.

در همین حال ارتش سوریه با تلاش تروریست های داعش که قصد داشتند به یکی از مراکز نظامی در منطقه «زکیه» در حومه غربی الرقه نفوذ نمایند مقابله نمود. در این عملیات ۱۶ نفر از عناصر گروه تروریستی داعش کشته شدند.

منابع خبری اعلام کردند که نیروهای ارتش سوریه تلاش عناصر تروریستی داعش برای نفوذ به یکی از مراکز نظامی در محور اثریا-الطبقه در حومه غربی الرقه واقع در شمال سوریه را ناکام گذاشتند. ارتش سوریه در این عملیات ۱۶ تروریست داعش از جمله برخی عناصر خارجی این گروه را به هلاکت رساند.

از سوی دیگر سازمان ملل متحد با همکاری هلال احمر سوریه ۳۱ کامیون حامل کمک های انسانی و دارو را به منطقه «الغنطو» و «الدار الکبیره» در حومه شمالی حمص وارد کرد.