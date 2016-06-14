تخصیص تسهیلات ۴۲۲ میلیارد تومانی به صنعت گلستان

به گزارش خبرنگارمهر، حسن صادقلو شامگاه دوشنبه در همایش گرامیداشت حماسه سیاسی ۲۴ خرداد که در گرگان برگزار شد، گفت: انسان‌ها باید از عرفان فردی به سوی عرفان اجتماعی راه پیدا کنند و جوهره عرفان اجتماعی خدمت است و تحویل حالی که باید دعا کنیم در این ماه نصیبمان شود حرکت روح انسان به سوی جوهره خدمت است.

صادقلو افزود: اسلام را می‌شود مفصل صحبت کرد و در سه جمله عمل کرد، اول اینکه جوهره آدم خدمت است دوم اینکه خدمت توفیق است و نه منت و مورد آخر عمل در صدق نیت است.

استاندار گلستان خطاب به افرادی که مسئولیت خدمت در جامعه را دارند، گفت: جوهره عزتمندی انسان در صدق نیت است و بدانید که صدق نیت عزت ساز است.

صادقلو اظهار کرد: باید همت جمعی را در تعامل و اخلاق تعاملی که شعار دولت است به مسیر توسعه برسانیم و با شایسته سالاری باید مدیریت کلان استان را به سمت همگرایی ببریم.

استاندار گلستان افزود: قرار است در صنعت چه عمومی، کشاورزی و غیره۴۲۲ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات در اختیار گلستان قرار بگیرد و در حال حاضر گلستان به عنوان استان اول در بحث تخصیص تسهیلات به معرفی به بانک قرار دارد و ۸۵ واحد را برای این موضوع معرفی کرده‌ایم و با ابلاغیه بانک مرکزی با سرعت انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه گاهی حرف از رتبه گلستان در کشور زده می‌شود، گفت: درآمد سالانه تولید خالص داخلی استان در دولت قبل ۵۱ درصد درآمد کشور بوده است و اولین سال دولت تدبیر و امید به ۵۳.۷ درصد رسیده است.

استاندار گلستان به درآمد خانوارهای شهری استان طی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: درآمد خانوار شهری استان در سال ۹۱، ۱۶ میلیون و ۶۱۴ هزار تومان بوده است که این رقم در سال ۹۲، ۱۷ میلیون و ۳۸۲ هزار تومان و در سال ۹۳، ۲۰ میلیون و ۱۷۷ هزار تومان رسیده است و در حالی که رتبه کشوری، ۲۴ میلیون و ۱۲۲ هزار تومان است و ما در کشور در رتبه ۱۹ قرار داریم.

صادقلو افزود: درآمد روستایی در کشور در سال ۹۰، ۱۲ میلیون و ۷۵ هزار تومان بوده که این رقم در سال ۹۳، ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان است که ما در این زمینه رتبه ۲۴ کشوری را داریم.

وی با اشاره به صادرات غیر نفتی گلستان اظهار کرد: این صادرات در سال‌های ۹۳ و۹۴، ۶۷۰ میلیون دلار است که رتبه ۱۸ کشوری را در این زمینه داریم و در سال ۹۳، ۳۷درصد افزایش صادرات داشتیم واین در حالی است که در سال ۹۱ و ۹۲ این رقم ۴۵۰ میلیون دلار بوده است.

استاندار گلستان گفت: جمع سرمایه گذاری صنعتی که به بهره برداری رسیده است، در سال‌های ۹۳ و ۹۴، ۳۳۶ میلیارد تومان با اشتغال دو هزار و ۵۴۵ نفر بوده که در این زمینه رتبه ۲۱کشور متعلق به ماست.

صادقلو با اشاره به نرخ بیکاری در استان اظهار کرد: در ابتدای دولت نرخ بیکاری استان ۵.۶ درصد گفته شده و در راستی آزمایی مشخص شد وضعیت بیکاری در استان ۱۳.۷ است و این رقم اکنون به ۱۱.۸درصد رسیده است.

استاندار گلستان به ابرخی اقدامات دولت اشاره کرد و گفت: این دولت تورم بالای ۴۰درصد را به ۱۵.۱ درصددر شهریور ۹۴ رساند و نرخ رشد را به مثبت ۳رسانده است و زیر سؤال بردن خدمات دولت خود تحقیری است.