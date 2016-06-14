استاندار گیلان با خانواده شهید «پور ابراهیمی درگاه» دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی در دیدار با خانواده بسیجی شهید «حسینعلی پور ابراهمی درگاه» با اشاره به ادب و اخلاق والای شهیدان در دوران حیات دنیوی شان اظهار کرد: همگان به وجود خانواده های گرامی شهدا افتخار می کنند و انشاء االله خداوند توفیق دهد تا ادامه دهنده راه آنها باشیم.

وی با بیان اینکه اخلاق، روش و سیره زندگی این شهیدان درسی برای همه است ادامه داد: شهدا رفتن را به ماندن ترجیح دادند و ما باید به خودمان تسلیت بگوییم که از شهدا جا مانده ایم و این گونه فرصت ها را از دست داده ایم.

استاندار گیلان در ادامه از دستگاه های متولی فرهنگی از جمله صداوسیما خواست تا در ترویج اندیشه والای مدافعان حرم وجنبه های مختلف زندگی زیبای آنان بیشتر تلاش کنند.

نجفی همچنین صبر و استقامت خانواده های بزرگوار شهدای مدافع حرم به ویژه همسران این بزرگواران را ستودنی و درس آموز دانست و تصریح کرد: خانواده های شهدا، ادامه دهنده راه آنان هستند.

وی تاکید کرد: راهی که شهدا، جانبازان و ایثارگران رفتند، راه کمال و دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی است.

شهید «حسینعلی پورابراهیمی» ئ پانزدهمین شهید مدافع حرم گیلان و دومین شهید از شهرستان آستانه اشرفیه است که چند روز پیش در عملیات مستشاری در حلب سوریه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید بنا بر وصیتش در گلزار شهدای رشت به خاک سپرده شد.