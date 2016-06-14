اشتغال روستایی موجب کاهش مهاجرت و آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت صفری دوشنبه شب در جلسه ستاد اقصاد مقاومتی که در استانداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: در دهه چهارم انقلاب، پیشرفت توام با عدالت برای توزیع متوازن هدف گذاری شده است تا با رشد متوازن بتوانیم فاصله طبقاتی را کم کنیم.

وی بیان کرد: توسعه متوازن روستایی می تواند به ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده کمک کند و با زیرساخت های مناسب فراهم شده در روستاها کارهای خوبی شده اما چون اشتغال مناسب ایجاد نشده شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی هستیم و جوان روستایی به شهر عزیمت می کند و شاهد بروز مشکلات دیگری هستیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین اظهارداشت: در حال حاضر ۵ هزار دختر روستایی در شرایط ازدواج است و اگر شغل در روستا ایجاد نشود ازدواج این گروه با چالش جدی روبرو خواهد شد و باید شاهد آسیب های دیگری باشیم.

مشاغل خانگی با سهولت ایجاد شود

صفری تصریح کرد: در روستاها باید ایجاد اشتغال با نگاه تسهیل گرانه باشد و بویژه در مشاغل خانگی برای بهزیستی و کمیته امداد شرایط بهتری فراهم کنیم تا کارها بسرعت و راحت انجام شود.

وی اضافه کرد: گرفتن ضمانت از روستاییان باید متناسب با شرایط روستا باشد و پیش بینی اعتبارات شناور برای تسهیلات اشتغال می تواند به روند کار سرعت بخشد.

صفری گفت: پیوند مشاغل کوچک با مشاغل بالادستی باید محقق شود و بازاریابی محصولات تولیدی و صنایع روستایی و تشکیل تعاونی در روستاها مورد توجه جدی باشد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان قزوین یادآورشد: با برنامه ریزی مناسب باید از روند مهاجرت بکاهیم و اشتغال در این مناطق را جدی بگیریم.