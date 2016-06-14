۱۷۳ هزار شغل روستایی در کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله رضایی دوشنبه شب در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که با حضور فریدون همتی استاندار، ابوالفضل یاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانداری قزوین، درافشانی معاون اقتصادی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری و مدیران دستگاههای اجرایی در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در خصوص تدوین برنامه ملی ارتقاء تولید ملی مسئولیت اجرای پروژه ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار روستایی به معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری محول شده است.

معاون زیربنایی و برنامه ریزی معاونت توسعه روستایی گفت: در دولت تدبیر و امیدبرای هر بخش برنامه مشخصی ارائه شده و برای انجام وظایف برنامه های مدونی انجام شده است.

وی افزود: در این رویکرد، روستا به عنوان یک منبع تولیدی مشخص شده که در کنار آن باید برنامه جامع توسعه روستایی و چشم اندازی مشخص برای روستاها داشته باشیم و در مسیر آن برنامه عمل کنیم.

رضایی بیان کرد: در موضوع توسعه سرمایه اجتماعی مهم است و اعتماد، انسجام و مشارکت به عنوان بخشی ازسرمایه های اجتماعی است. وی علت انتخاب بخش خبر را به عنوان الگوی توسعه، مشارکت مردم این منطقه دانست و افزود: ما باید مردم را درگیر الگوی توسعه نمائیم و آنان را در آبادانی روستاها مشارکت دهیم. دکتر رضایی خاطر نشان کرد:در مرحله اول باید زیرساختها را محیا و برنامه ریزی کنیم و چون دنبال الگوسازی هستیم دستگاههایی را در این بخش دعوت کرده ایم که امروز پس از تبادل نظر مصوباتی را خواهیم داشت که امیدواریم بتوانیم آن را بصورت عملی انجام دهیم.

وی گفت: با توجه به ظرفیت های متنوع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی کشور می توان در ابعاد مختلف به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد.

رضایی بیان کرد:قابلیت های جغرافیایی، شناسایی و بکارگیری مناسب قابلیت های متنوع و منابع طبیعی در پهنه جغرافیایی روستایی، قابلیت های نیروی انسانی، ارتقاء مهارت و دانش فنی برای ارتقاء بهره وری و افزایش تولید و اشتغال، قابلیت های اقتصادی شامل بهره گیری از منابع خرد و کلان مردم، نهادها، بانکها و دولت و قابلیت های فرهنگی و اجتماعی در کارباید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: اقتصاد روستا با سهم ۲۶.۶ درصدی در تولید ناخالص داخلی تقریبا تولیدکننده تمام محصولات کشاورزی و تضمین کننده امنیت غذایی کشور است و از آنجا که معادن کشور در حوزه روستاست لذا تولید بودن فعالیتهای اقتصادی در این مناطق مهم است به نحوی که ۸۴.۴ درصد ارزش افزوده روستاها ناشی از تولید و ۱۵.۶ درصد ناشی از خدمات است.

رضایی اضافه کرد: براساس آمارهای سال ۹۳ از حدود ۶ میلیون و ۷۰۴ هزار نفر جمعیت فعال روستایی نزدیک شش میلیون و ۱۷۴ هزار نفر معادل ۲۹ درصد شاغل و ۵۲۹ هزار و ۲۴۵ نفر معادل ۲۱ درصد بیکار بودند که نرخ بیکاری ۷.۹ درصد است.

وی گفت: نرخ تورم روستایی در این سال هم ۱۳.۷ درصد و متوسط درآمد و هزینه خانوارهای روستایی کاهشی بوده ومتوسط هزینه ها منفی ۴.۹ درصد و درآمدها، منفی ۳.۷ درصد بوده و شکاف درآمدی نقاط شهری و روستایی در دهه ۸۴ تا ۹۴ به طور متوسط ۴۰ درصد بوده است.

رضایی در خصوص اهداف اجرای طرح اشتغال در روستاها گفت: افزایش سهم سرمایه گذاری بخش دولتی درفعالیت های اقتصادی روستایی اعم از تولیدی و خدماتی، توسعه اشتغال در بخش خدمات با اولویت گردشگری، فنآوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی دانش آموختگان و جوانان، اعمال سیست های تشویقی برای جذب سرمایه های خردوکلان روستایی و تشویق سرمایه گذاری در مناطق مرزی و ساحلی در اهداف طرح دیده شده است.

وی بیان کرد: اصلاح ساختار اقتصادی روستا، افزایش سهم اقتصاد روستا ازتولیدناخالص داخلی، افزایش نرخ مشارکت روستاییان در طرح مورد توجه است.

رضایی تصریح کرد: با اجرای این طرح پیش بینی می شود سهم حدود ۳۰ درصدی روستا درایجاد مشاغل جدید عملیاتی شود و علاوه بر ایجاد اشتغال، نرخ مشارکت اقتصادی که زمینه ساز رفاه و تولید بیشتر در روستا بوده و موجب تثبیت، نگهداشت و حتی برگشت جامعه روستایی است افزایش یابد.

وی بیان کرد: ضمن حفظ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی روستایی به گونه ای عمل خواهد شد تا در مسیر تامین امنیت غذایی کشور و حفظ استقلال گامهای موثری برداشته شود.

ایجاد ۳۶۱ هزار شغل پایدار در روستاها

وی گفت: ایجاد سالانه ۳۶۱ هزار شغل پایدار در روستاها و آموزش فنی و حرفه ای ۱۳۶ هزار نفر در طرح دیده شده است که امسال ۱۷۳ هزار شغل ایجاد خواهد شد.

رضایی تصریح کرد: ارائه ۱۱۷ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات بانکی در سال جاری پیش بینی شده است.