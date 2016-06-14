پروژه های عمرانی پیوست زیست محیطی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی طهماسبی صبح سه شنبه در دیدار کارکنان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز ضمن تبریک هفته محیط زیست به کارکنان سازمان محیط زیست از اقدامات و تلاش های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز قدردانی کرد.

امام جمه شهر الوند افزود: پروژه های بزرگ عمرانی و صنعتی حتما باید پیوست زیست محیطی داشته باشند تا شاهد آسیب جدی به محیط زیست نباشیم.

غیاثوند رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرزگزارشی از اوضاع محیط زیست شهرستان و اقدامات ِفعالیت ها، برنامه هاِو دغدغه های اداره متبوعش ارائه کرد و گفت: محیط زیست مسئله فرابخشی است و انتظار می رود همه مسئولین، ادارات، سازمان ها، نهاد ها و مردم بحث حفاظت محیط زیست را جدی بگیرند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز از امام جمعه الوند خواست با توجه به تاثیر گذاری جامعه روحانیت در بین اقشار مختلف مردم در روشنگری افکار عمومی وتبیین اخلاق زیست محیطی با توجه به سیره پیامبر اسلام (ص)، ائمه اطهارِ و بزرگان دین و مبانی اسلام برای مردم محیط زیست را یاری رسانند.