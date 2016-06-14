فعالیت های قرآنی و فرهنگی در زنجان تقویت شده است

ناصر مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشنواره فرهنگی و قرآنی رمضان در زنجان خبر داد و افزود: این جشنواره از ۲۴ خردادماه شروع و تا دوم تیرماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی این چند روز بیش ۴۲۴ برنامه قرآنی برگزار می شود، ادامه داد: امروز دشمن با جنگ نرم وارد صحنه شده و در این میان باید توجه به توسعه وتقویت برنامه ها و فعالیت های قرآنی در صدر قرار گیرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان همچنین از برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در چهار شهرستان دیگر استان زنجان خبر داد.

مقدم با اشاره به فعالیت هشت انجمن قرآنی و نهج‌البلاغه در استان، گفت: اقدامات خوبی در زمینه فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی انجام‌گرفته است.

وی بر لزوم توجه به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در استان زنجان تأکید کرد و افزود: در حال حاضر هشت انجمن قرآنی و نهج‌البلاغه در این استان فعال است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در بحث فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در استان زنجان انجام‌گرفته است.

مقدم گفت: طی دو سال گذشته فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی در استان زنجان تقویت‌ شده است.