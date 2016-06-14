تعیین مالیات ۸۷۰ اتحادیه اصفهان بدون پرداخت هزینه اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مراد امیری شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به اینکه فعالیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری مطابق با شعار سال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری» برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: در اولین گام با موافقت ۸۷۰ اتحادیه صنفی در استان اصفهان مالیات اصناف استان را بدون افزایش در سال جاری تعیین کردیم و این امر می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی اضافه کرد: در سال جاری تعیین مالیات اصناف استان اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی انجام شد که این امر جای بسی امیدواری است.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه به الکترونیکی شدن تمام فعالیت‌های مالیاتی در استان اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: از این رو مودیان مالیاتی می‌توانند در هر مکانی نسبت به پرداخت مالیات و همچنین تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند.

وی در خصوص دریافت مالیات از اشخاص حقوقی نیز بیان داشت: در این خصوص نیز نشستی را با مسئولان اتاق بازرگانی داشتیم که خوشبختانه از سال ۹۳ تاکنون انضباط‌های مالیاتی خوبی در صنایع استان شاهد بوده‌ایم.

۳۱ خرداد آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی

امیری با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که از سال ۹۳ تاکنون نیز با کاهش کتمان فروش‌ها در استان روبرو بوده‌ایم،‌ادامه داد: بر اساس آخرین اظهارنامه‌های مالیاتی در ارزش افزوده شاهد اعلام فروش واقعی در صنایع و اصناف بوده‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که بر اساس قانون این زمان تمدید تخواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه در سال جاری برای نخستین بار در سال جاری قانون‌ مالیات به صورت مستقیم اجرا می‌شود، اضافه کرد: از این رو بسته‌های مناسبی نیز برای حمایت از تولید و همچنین مشاغلی مانند صنایع دستی و گردشگری تهیه و به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: بر این اساس در خصوص نحوه پیاده کردن این دو طرح و همچنین نتایج آن رئیس سازمان مالیاتی کشور در بهمن ماه گزارش مفصلی را برای مردم کشور ارائه خواهد داد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: باید توجه داشته باشیم که این قانون یک قانون عام است و این در حالی است که برخی از نهادها و اماکن مالیات را بر طبق این قانون دریافت می‌کنند ولی به حساب اداره مالیات پرداخت نمی‌کنند که این امر چالشی برای اداره امور مالیاتی است.

مالیات بر ارزش افزوده سال جاری ۹ درصد اعلام شد

وی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۹ درصد اعلام شده است، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که چهار درصد این مالیات بر اساس سه درصد پرداخت به شهرداری‌های استان و یک درصد به بحث سلامت و درمان به صورت مستقیم به شهروندان برگشت داده می‌شود.

امیری ادامه داد: در استان اصفهان ۱۰۷ شهر و ۸۷۵ دهیاری وجود دارند که عمده هزینه‌های خود را به واسطه دریافت مالیات بر ارزش افزوده تامین می‌کنند و هر گونه فرار مالیاتی ارائه خدمات به عموم مردم جامعه را دچار مشکل می‌کند.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص جایگاه اصفهان در واریز مالیات به خزانه دولت نیز ابراز داشت: باید توجه داشت که ۵۵ درصد از مالیات کل کشور توسط مردم، صنایع و اصناف تهران پرداخت می‌شود و این در حالی است که اصفهان پس از بوشهر و خوزستان با تامین کمتر از چهار درصد از بودجه کشور در رتبه چهارم در این زمینه قرار گرفته است.

سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد درآمد پیش‌بینی شده محقق شد

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در استان اصفهان محقق شد،‌اضافه کرد: این در حالی است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی انجام فعالیت‌های عمرانی در کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: در سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان اصفهان از ۱۰ صنعت بزرگ فعال در این شهر حاصل شده است.

امیری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص دریافت عوارض آلایندگی از پالایشگاه اصفهان نیز بیان داشت: این واحد صنعتی از امسال آلاینده اعلام و موظف به پرداخا عوارض شده است که درآمد آن صرف فعالیت‌های زیست محیطی شهرداری متضرر از فعالیت این صنعت آلاینده خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه چنانچه مودیان مالیاتی طی سه سال متوالی نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود اقدام نکنند جرم مالیاتی را مرتکب شده‌اند،‌اضافه کرد: این افراد در این بازه زمانی به میزان ۲۳ میلیون ریال جریمه خواهند شد.