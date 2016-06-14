وصول نیمی از مالیات ۹۰۰ میلیاردتومانی پرونده فرار مالیاتی سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مزیکی شامگاه دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و در بخش پرسش و پاسخ این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی سال گذشته در اصفهان اظهار داشت: این پرونده همچنان در دادگستری اصفهان باز است و تاکنون موفق به تحقق نیمی از مبلغ مالیات و همچنین سود آن شده‌ایم.

وی اضافه کرد: در خصوص نیمی دیگر این مبلغ مالیاتی با توجه به اعتراض برخی از متهمان این پرونده در حال بررسی بیشتر هستیم.

معاون درآمد اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه در خصوص دریافت مالیات از مطبوعات نیز ابراز داشت: مطبوعات در صورت تسلیم اظهار نامه مالیاتی، دارا بودن مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت‌های مطابق با آنچه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به توافق رسیده‌ایم بر اساس ماده ۱۳۹ قانون اساسی از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

حداقل درآمد مشمول پرداخت مالیات ۱۳ میلیون ریال اعلام شد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص حداقل میزان حقوق تعیین شده برای دریافت مالیات نیز ابراز داشت: در سال جاری حداقل میزان درآمد برای دریافت مالیات را ۱۳ میلیون ریال ماهانه و ۱۵۶ میلیون ریال به صورت سالانه، تعیین شده است.

مزیکی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص نحوه دریافت مالیات از شرکت‌هایی که مجوز فعالیت دارند ولی فعالیت نمی‌کنند نیز گفت: ما براساس درآمد شرکت‌ها مالیات دریافت می‌کنیم و چنانچه شرکتی غیر فعال باشد و برای ما ثایت شود از پرداخت مالیات معاف است ضمن اینکه باید مسئولان این شرکت‌ها در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

وی در ادامه به راه‌اندازی پایگاه داده مودیان مالیاتی اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی این پایگاه اطلاعات مودیان در دسترس قرار گرفته و فرار مالیاتی به صفر می‌رسد.

معاون درآمد اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه برای انتشار اسامی افراد بدهکار مالیاتی در رسانه‌ها مجوز صادر شده است، اضافه کرد: همچنین مصادیقی از جرایم مالیاتی طراحی شده است که بر اساس آن گردش مالی مودیان مالیاتی در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص نحوه دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیز گفت: قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سال جاری اجرایی شده که بر اساس آن در سال جاری مالیاتی به این خانه‌ها تعلق نمی‌گیرد ولی در سال آینده نصف مالیات اجاره، در سال ۹۷ مبلغ مالیات اجاره و در سال سوم نیز ۱.۵ برابر مالیات اجاره به خانه‌های خالی مالیات تعلق خواهد گرفت.