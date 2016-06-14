کنترل شرایط اقتصادی از اقدامات مهم دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی شامگاه دوشنبه در نشست هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کنترل شرایط اقتصادی و مهار تورم از اقدامات مهم دولت به شمار می رود، اظهار داشت: دولت در راستای کنترل کردن شرلیط اقتصادی و جلوگیری از گرانی اقدامات ارزنده ای داشته است.

وی افزود: وضعیت تولیدی برای تولید کنندگان به مراتب بهتر از گذشته شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در این استان از اهداف اصلی در این استان به شمار می رود، تاکید کرد: فعال سازی واحد های صنعتی غیر فعال از اهداف مهم در سالجاری در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود با جدیت این امر در حال پیگیری است.

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: فعال شدن واحد های صنعتی و تولیدی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان دارد و اشتغال گذشته این واحد های بار دیگر ایجاد می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه های بسیاری به همت دولت یازدهم در حوزه های مختلف درمان، آبرسانی، کشاورزی، توسعه محور های ارتباطی، گردشگری و... در استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسیده است.

بانک ها نقش مهمی در توسعه استان چهارمحال و بختیاری می توانند ایفا کنند

قاسم سلیمانی دشتکی بیان کرد: پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد هستند مورد توجه قرار گرفته اند و این پروژه ها به زودی به بهره برداری می رسند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بانک ها نقش مهمی در توسعه استان می توانند ایفا کنند که باید در مسیر پرداخت تسهیلات به واحد های صنعتی تسهیل سازی کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی تاکید کرد: بسیاری از واحد های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند که بانک ها در مسیر حل این مشکل می توانند گام های بلندی بردارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای استان چهارمحال و بختیاری ضروری است و باید با همیاری و همکاری زمینه توسعه بیشتر استان چهارمحال و بختیاری را فراهم کرد.