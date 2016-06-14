برگزاری کنگره های مختلف چهره واقعی کردستان رابه همگان نشان می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ عبدالمحمد زاهدی در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره بین المللی میکروبیولوژی گفت: تصورات خارج از استان در مورد کردستان دور از انصاف است و برگزاری همایش ها و کنگره های ملی و بین المللی می تواند این تصورات غلط را تا حد زیادی اصلاح کند.

وی به تجربیات موجود در حوزه برگزاری همایش های مختلف در سطح دانشگاه های کردستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توجه به تجارب پیشین در نحوه برگزاری نگرانی خاصی وجود ندارد اما باید نواقص کنگره های پیشین برطرف شود.

زاهدی بر کیفیت و بعد علمی کنگره میکروبیولوژی تاکید ویژه کرد و اظهارداشت: سطح علمی کنگره و دستاوردهای آن باید از هرجهت بالا باشد تا دانشگاهیان نهایت بهره برداری را از آن داشته باشند.

استاندار کردستان بیان کرد: مجریان برگزاری این کنگره بین المللی باید از این فرصت در راستای معرفی و نشان دادن توان علمی داخل استان نیز نهایت استفاده را بکنند.

زاهدی بعد تبلیغاتی این کنگره مهم علمی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: همزمان با برگزاری این کنگره بسته های فرهنگی که در مورد استان وجاذبه های آن و فرهنگ و آداب رسوم مردم باشد در اختیار مهمانان قرار بگیرد.

وی نظم در برگزاری کنگره را حایز اهمیت دانست و یادآور شد: تمامی مقالات و سخنرانی ها بصورت کتاب چاپ شود تا در آینده مورد استفاده دانشجویان وپژوهشگران قرار بگیرد.

استاندار کردستان از دستگاه های اجرایی مرتبط با کنگره خواست از امکانات موجود خود در راستای هرچه بهتر برگزار شدن کنگره بین المللی میکروبیولوژی استفاده و با مجریان برگزاری همکاری کنند.

اولین کنگره بین المللی میکروبیولوژی با شرکت تعدادی از اساتید و چهره های برجسته از کشورهای دیگر و اساتید داخل کشور وبا حضور ۶۰۰ مهمان ششم تا هشتم مهرماه با همت دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سنندج برگزار می شود.