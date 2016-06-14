حضور بازیکن ایرانی در تیم الشحانیه قطر منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه الشرق قطر اعلام کرد که «خالد قورمی» بازیکن الجزایری که توانایی بازی در پست هافبک نفوذی را دارد، به تیم الشحانیه پیوسته است. این روزنامه همچنین اعلام کرد که قرارداد مهرداد پولادی هم پیش از این با باشگاه الشحانیه تمدید شده بود تا این دو بازیکن در کنار نفراتی از تونس و اسپانیا تشکیل دهنده بازیکنان خارجی الشحانیه باشند.

به این ترتیب بحث حضور سروش رفیعی دیگر بازیکن ایرانی در تیم الشحانیه منتفی شد. پیش از این رسانه‌های قطری مدعی شده بودند الشحانیه با سروش رفیعی مذاکرات خوبی داشته است.