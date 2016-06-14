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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۸:۵۳

وقوع حادثه رانندگی در شهرستان سرپلذهاب؛

برخورد نیسان با یک دستگاه خودروی سواری ۲ کشته و یک زخمی برجاگذاشت

برخورد نیسان با یک دستگاه خودروی سواری ۲ کشته و یک زخمی برجاگذاشت

کرمانشاه- مسئول فوریت های پزشکی شهرستان سرپل ذهاب از کشته و زخمی شدن ۳ تن در یک حادثه رانندگی در این شهرستان خبر داد.

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در شهرستان سرپلذهاب و در مسیر این شهر به قلعه شاهین حوالی روستای دولنگان خبر داد.

وی زمان وقوع این حادثه را ساعت 22 دوشنبه اعلام کرد و افزود: در این حادثه یک خودروی نیسان با یک دستگاه سواری ام وی ام ایکس ۳۳ برخورد کرده که متاسفانه ۲ تن از سرنشینان خودروها جان خود را از دست می دهند.

عزیزی با بیان اینکه راننده خودروی ام وی ام و یکی از سرنشینان نیسان در این حادثه فوت کردند، گفت: راننده نیسان نیز که به شدت مجرو ح شده بود توسط نیروهای فوریت پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

مسئول فوریت های پزشکی شهرستان سرپل ذهاب انحراف به چپ خودروی ایکس ۳۳ را علت وقوع این حادثه عنوان کرد.

کد مطلب 3685402

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