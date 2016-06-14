برخورد نیسان با یک دستگاه خودروی سواری ۲ کشته و یک زخمی برجاگذاشت

حسن عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک حادثه رانندگی در شهرستان سرپلذهاب و در مسیر این شهر به قلعه شاهین حوالی روستای دولنگان خبر داد.

وی زمان وقوع این حادثه را ساعت 22 دوشنبه اعلام کرد و افزود: در این حادثه یک خودروی نیسان با یک دستگاه سواری ام وی ام ایکس ۳۳ برخورد کرده که متاسفانه ۲ تن از سرنشینان خودروها جان خود را از دست می دهند.

عزیزی با بیان اینکه راننده خودروی ام وی ام و یکی از سرنشینان نیسان در این حادثه فوت کردند، گفت: راننده نیسان نیز که به شدت مجرو ح شده بود توسط نیروهای فوریت پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

مسئول فوریت های پزشکی شهرستان سرپل ذهاب انحراف به چپ خودروی ایکس ۳۳ را علت وقوع این حادثه عنوان کرد.