تجهیز۵۱ هزارهکتار از اراضی چهارمحال وبختیاری به سیستم آبیاری نوین

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه۵۱ هزارهکتار از اراضی استان چهارمحال وبختیاری به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است، عنوان کرد: هم اکنون استان چهارمحال و بختیاری جز استان های برتر کشور در این حوزه است.

وی ادامه داد: بیشترین اراضی دارای سیستم آبیاری نوین در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

ذبیح الله غریب افزود: بهره گیری از سیستم آبیاری نوین موجب کاهش مصرف آب و افزایش راندمان تولید می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سطح استان نسبت به گذشته وضعیت مطلوب تری دارد.