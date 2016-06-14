تمرینات ناکام هوازی در اردبیل/توریسم ورزش در قفس کمبود زیرساخت

خبرگزاری مهر، گروه استانها- ونوس بهنود: با وجود اینکه مقوله گردشگری یکی از محورهای توسعه استان اردبیل و تقریباً تمامی شهرستانهای ۱۰ گانه آن محسوب میشود، مدتزمان زیادی سپری شد تا مفهوم توریسم ورزش در ذهن مدیران حلاجی و تثبیت شود.
اردبیل همچنان که ییلاق ایرانزمین نامیده میشود در گستره جغرافیایی خود امکانات اقلیمی متعددی برای این مفهوم گنجانده است. اختلاف دمایی قابل توجه از شمال تا جنوب آن و تنوع آب و هوایی، دشت، کوهستان و جنگلهای گسترده و نزدیکی به دریا موجب شده است که این استانهای شمال غرب کشور بتواند استعداد ذاتی برای تمرینات استقامتی تیمهای ورزشی داشته باشد.
پتانسیلی که هنوز بالفعل نشده و هر چند هر از گاهی دانشگاهیان و یا کارشناسان به ضرورت بهرهگیری از آن تأکید دارند اما عملاً به یکی از مفاهیم شعارگونه مدیران در سخنرانیها محدود مانده است.
ظرفیت فعالسازی انواع رشتههای گردشگری ورزشی
به اذعان مربی کوهنوردی و مربی اسکی کوهستانی استان اردبیل ظرفیتهای متعددی در حوزه گردشگری ورزشی دارد که هنوز بخش عمدهای از آن حتی معرفی نشده است.
جلالالدین شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر به پتانسیل این استان در راهاندازی اسکی روی چمن، اسکی روی برف، کوهنوردی در ارتفاعات بالای سه هزار متر، اسکی روی آب و یخ نوردی اشاره کرد و افزود: برای راهاندازی تمامی این رشتههای ورزشی و یا ایجاد زمینه لازم جهت تمرین تیمهای ملی در استان اردبیل ظرفیتهای طبیعی وجود دارد.
این اظهارات در حالی است که معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان نیز معتقد است اقلیم اردبیل کمنظیر بوده و در واقع هیچ استانی به مانند اردبیل برخوردار از چنین گستره امکانات نیست.
محمدرضا برادران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ۱.۵ ساعت مسافرت فرد میتواند از اردبیل به سطح دریا سفر کند و دوباره با بازگشت به نیر و سرعین به ارتفاع دو هزار متر برسد.
وی تأکید کرد: چنین امکانی برای ورزشکار فرصت تنفس مطلوب را فراهم ساخته و تمرینات هوازی و استقامتی میتواند به صورت گسترده در این منطقه اجرا شود.
از سویی گردشگری زمستانی و رشتههای ورزشی متناسب با برف و یخ در کنار رشتههای ورزشی متناسب با اقلیم گرم و معتدل لیست توانمندیهای اردبیل را افزایش میدهد.
نبود حتی یک سالن استاندارد در اردبیل
طی سالهای اخیر نه تنها این ظرفیت محور برنامهریزی مسئولان قرار نگرفته است بلکه اقتصاد گردشگری ورزشی این استان عملاً صفر بوده و در وضعیت کنونی این مفهوم حتی جایگاهی در تصمیمات مدیران ورزشی ندارد.
به تعبیر معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان برای جذب تیمهای ملی و اردو زدن آن ها عملاً با کمبود زیرساخت در تمامی حوزهها و در تمامی شهرستانها مواجه ایم.
برادران تأکید دارد که هر چند سالنهایی دایر است که میتواند برای تمرینات تیمهای باشگاهی مناسب باشد اما در تمرین تیم ملی استانداردها کاملاً مجزا است و متأسفانه هنوز سالنی که به عنوان مثال استاندارد لازم برای فوتبال یا والیبال یا بسکتبال را داشته باشد، دایر نشده است.
وی با اشاره به تجهیز و کف سازی سالن شش هزار نفری رضازاده به منظور میزبانی مسابقات آسیایی والیبال، اضافه کرد: تنها بعد از استانداردسازی این سالن میتوان امیدوار بود که برخی رشتههای ورزشی در استان اردوی تمرینی داشته باشند.
جای خواب یک شهر، تمرینات شهر دیگر
به دلیل ضرورت رعایت مؤلفههای فنی در تمرینات تیمهای ملی لازم است امکانات تجمیع شدهای به تیمها از جمله اقامتگاه، غذاخوری مناسب و محل تمرین استاندارد ارائه شود.
پکیجی که تاکنون برای ایجاد آن برنامهریزی اساسی صورت نگرفته و هنوز که هنوز است تیمهای ملی در یک مکان تمرین و در شهر دیگر اقامت دارند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان معتقد است در شهرستانها به مراتب کمبود بیشتری دیده میشود؛ تا جایی که مشگین شهر برای وزنهبرداری مناسب است اما سالن مناسب ندارد. در پارسآباد تمرینات تیم ملی کشتی نونهالان دایر است اما در حد قواره تیم ملی امکانات فراهم نیست.
وی افزود: خلخال برای دو استقامت و پارسآباد برای دو سرعت و پرتاب اقلیم مناسبی دارند اما در هر دو با کمبود زیرساختها مواجه ایم؛ در عین حال در خود اردبیل نیز صرفاً پیست اسکی روی چمن در فندقلو دایر شده است که باید استانداردسازی شود.
گلهمندی مطرح شده دیگر از عدم همکاری دستگاههای اجرایی است. بطوریکه به تعبیر برادران طی سالهای اخیر اغلب ادارات برای خود سالن و استخر احداث کردهاند که در طول هفته ساعاتی مورد استفاده قرار میگیرد و مابقی ساعات خالی و بی استفاده است.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تأکید دارد که میتوان از ساعات پرت این سالنها برای توسعه ورزش استان استفاده کرد اما تاکنون همکاری قابل قبولی در این خصوص مشاهده نشده است.
افزایش خانههای ورزشی در قدم اول
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از گزینههای مناسب برای توسعه شهرستان را توسعه توریسم ورزشی عنوان کرد.
اکبر ورودی با تأکید به اینکه ورزش مقولهای همهگیر و شناخته شده است، افزود: با توسعه پیست اسکی روی چمن فندقلو میتوان این شهرستان را متحول ساخت و پای تیمهای ملی و حتی تیمهای خارجی را به این منطقه کشاند.
در مقابل ظرفیتی که مدیران و کارشناسان به آن اذعان دارند، سرعت توسعه زیرساختها به واقع لاکپشتی است. هر چند مدیران ورزشی کمبود محسوس اعتبارات را بهانه قرار میدهند، اما هماینک نیز برنامهها و پروژههای متعددی اجرا میشود که به نظر میرسد خروجی چندانی نداشته و میبایست با تغییر دیدگاه مدیران هزینههای خود را برای توسعه توریسم ورزشی تغییر مسیر دهد.
در پاسخ به اقدامات بلندمدت اداره کل ورزش و جوانان استان برای توسعه توریسم ورزشی، معاون ورزشی این اداره افزایش خانههای ورزشی را به عنوان قدم اول عنوان کرد.
برادران تأکید دارد که تا زمانی که سالن تمرینی مناسب نداشته باشیم نمیتوان انتظار داشت تیم ملی در این استان اردو بزند.
وی راهاندازی خانه تکواندو و بسکتبال و تجهیز سالن شش هزار نفری رضازاده را برنامههای در دست اقدام برشمرد و گفت: نمونه خانه والیبال در سرعین اجرا میشود و با توسعه سالنهای تخصصی میتوان ورزش تخصصی را در استان تجربه کرد.
هر چند استانها در توسعه ورزش خود رشتههایی را اولویت قرار میدهند، به نظر میرسد این اولویتبندی باید در اردبیل موردتوجه قرار گرفته و در یک برنامه میانمدت تمامی ظرفیت شورای ورزش استان برای توسعه توریسم ورزشی به کار گرفته شود.
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