سرمایه و اعتبار مالی به واحدهای نیمه تعطیل تزریق می شود

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه سرمایه به واحدهای تولیدی واقع در شهرک های صنعتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: به این واحدها سرمایه ارائه می‌شود تا وضعیتشان مشخص شود.

وی اظهار کرد: چرخ ۴۵ واحد تولیدی شهرک‌های صنعتی با تزریق نقدینگی بار دیگر به حرکت درمی‌آید و فعال‌سازی این واحدها در اولویت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از ۳۶۶ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی غیرفعال که به دلیل کمبود منابع مالی پایین‌تر از ظرفیت تولیدی کار می‌کردند و با نیمه تعطیل هستند ۴۵ واحد احصاء شده و این واحدها با تزریق نقدینگی رونق خواهد گرفت و اقتصاد استان را تقویت خواهند کرد.

فغفوری یاد آور شد: در راستای تحقق اهداف شعار«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» که از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده است، فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل در استان زنجان دستور کار است.

وی افزود: توجه به فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل اشتغال استان را تقویت می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر فعال‌سازی واحدهای نیمه تعطیل تأکید جدی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: به تمام واحدهایی که با ظرفیت پایین و بدهی معوقه بانکی و چک برداشتی دارند تسهیلات ارائه می‌شود.

فغفوری افزود: طی سال جاری برای فعال سازی واحدهای نیمه تعطیل تسهیلات خوبی از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود.