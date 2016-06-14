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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان:

سرمایه و اعتبار مالی به واحدهای نیمه تعطیل تزریق می شود

سرمایه و اعتبار مالی به واحدهای نیمه تعطیل تزریق می شود

زنجان-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به ارائه سرمایه به واحدهای تولیدی واقع در شهرک صنعتی در زنجان اشاره کرد و گفت: به این واحدها سرمایه و اعتبار مالی تزریق می شود.

ناصر فغفوری در گفتگو با خبرنگار مهر به ارائه سرمایه به واحدهای تولیدی واقع در شهرک های صنعتی در استان زنجان اشاره کرد و افزود: به این واحدها سرمایه ارائه می‌شود تا وضعیتشان مشخص شود.

وی اظهار کرد: چرخ ۴۵ واحد تولیدی شهرک‌های صنعتی با تزریق نقدینگی بار دیگر به حرکت درمی‌آید و فعال‌سازی این واحدها در اولویت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: از ۳۶۶ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی غیرفعال که به دلیل کمبود منابع مالی پایین‌تر از ظرفیت تولیدی کار می‌کردند و با نیمه تعطیل هستند ۴۵ واحد احصاء شده و این واحدها با تزریق نقدینگی رونق خواهد گرفت و اقتصاد استان را تقویت خواهند کرد.

فغفوری یاد آور شد: در راستای تحقق اهداف شعار«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» که از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده است، فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل در استان زنجان دستور کار است.

وی افزود: توجه به فعال‌سازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل اشتغال استان را تقویت می‌کند و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر فعال‌سازی واحدهای نیمه تعطیل تأکید جدی دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تصریح کرد: به تمام واحدهایی که با ظرفیت پایین و بدهی معوقه بانکی و چک برداشتی دارند تسهیلات ارائه می‌شود. 

فغفوری افزود: طی سال جاری برای فعال سازی واحدهای نیمه تعطیل تسهیلات خوبی از سوی بانک مرکزی ارائه می‌شود.

کد مطلب 3685410

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