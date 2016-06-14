رضایت بیماران از کنترل آلزایمر با روش درمانی گل سرخ

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – عاطفه قلعریز: به دنبال انتشار دو خبر از تحقیقات محققان اصفهانی روی اثر درمانی گل سرخ بر آلزایمر با عناوین «پژوهشگران اصفهان با عصاره گل سرخ به درمان بیماران آلزایمر اقدام کردند» و «پیشگیری و درمان بیماران آلزایمر با کپسول گل سرخ» با استقبال بسیاری از مخاطبان مواجه شدیم که در این راستا آخرین نتایج این تحقیقات روی بیماران و نتایج اثردرمانی گل سرخ روی بیماران در گفتگویی با خانواده بیماران در گفت‌وگوی مهر با بیماران تبیین می‌شود.

در همین راستا گروهی از جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تحقیقات چندین ساله خود روی خواص گل سرخ بر پیشگیری، کنترل و درمان بیماری آلزایمر تحقیق کردند و خانواده‌های بسیاری را با توصیه به مصرف گل سرخ و جای دادن این گیاه در سبد غذایی آنها، از این نگرانی دور کردند.

مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خبرنگار مهر در خصوص آخرین نتایج طرح روی بیماران گفت: در حال حاضر فاز انسانی این طرح زیر نظرهمکاران روانپزشک در حال تکمیل است که بزودی نتایج آن منتشر خواهد شد.

ابراهیم اسفندیاری با بیان اینکه این طرح پژوهشی در مرکز تحقیقات علوم رفتاری بیمارستان نوروعلی اصغر(ع) به تصویب رسیده و هم اکنون حدود ۱۵ ماه است که در درمانگاه روانپزشکی سالمندان وابسته به این مرکز در خیابان شریعتی در حال انجام است.

مردم با مصرف گل سرخ خود را در مقابل فراموشی سالمندی ایمن کنند

وی اظهار داشت: یک بیمار آلزایمر که تازه به این بیماری مبتلا شده است با مصرف یک قاشق چایخوری پودر گل سرخ در هر ۸ ساعت (یک وعده غذایی) به احتمال زیاد به درمان کامل می‌رسد. اما مصرف این گیاه برای بیمارانی که چندین سال است آنها را درگیر کرده تنها بیماری را کنترل می‌کند وهمچنین موجب بهبود علایم می‌شود.

مدیر گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: علت بیماری آلزایمر مرگ میرسلول مغزی است و ممکن است این کاهش سلول‌های عصبی سال‌ها بدون ایجاد علایم واضح شروع شده باشد. لذا بهتر است با مصرف گل سرخ از وقوع آن پیشگیری کرد. بنابراین توصیه می‌شود که حتی افراد سالم با مصرف گل سرخ به نوعی خود را در مقابل فراموشی دوره سالمندی و بیماری آلزایمر ایمن کنند و یا روند بازسازی سلول‌های مغزی را با این گیاه تسریع کنند.

اسفندیاری با بیان اینکه امروزه بسیاری از مردم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور با بنده تماس می‌گیرند و از اثر بهبود دهنده و درمانی مصرف خانگی گل سرخ روی بیمار خود احساس خرسندی می‌کنند، اعلام کرد: این بیماران تنها به درمان خانگی گل سرخ اکتفا کردند و چون گل سرخ، عارضه اسهال روی بعضی بیماران دارد برای پیشگیری از این عارضه توصیه به مصرف داروهای گیاهی ضد اسهال مثل پودر سنجد و عرق نعنا، می‌شود. چون مصرف داروی شیمیایی ضد اسهال ممکن است تاثیر گذاری گل سرخ را کم کند.

وی با بیان اینکه تحقیقات روی گل سرخ کاشان انجام شده است، گفت: در حال حاضر کپسول گل سرخ به بازار عرضه نشده و هم اکنون بیماران را به مصرف خانگی گل سرخ توصیه می‌کنیم.

مصرف خانگی گل سرخ بیماری پدرم را کنترل کرد

علی کریمی، استاد دانشگاه تهران که نزدیک به دو سال است مصرف خانگی پودرگل سرخ را برای پدر ۸۰ ساله خود که دچار فراموشی سالمندی شده و در آستانه بیماری آلزایمر قرار دارد، آغاز کرده، به خبرنگار مهر می‌گوید: از زمان مصرف روزانه گل سرخ به پدر خود بسیار راضی‌ا‌م چراکه بیماری پدرم را کنترل کرده است.

وی بیان داشت: نزدیک به ۵ تا ۶ سال درگیر بیماری پدر هستیم و به متخصصان مغز و اعصاب بسیاری مراجعه کردیم و حتی در دوره‌ای دارو مصرف می‌کرد و عده‌ای از پزشکان توصیه می‌کردند که تنها به گردش بروید و پدر را در فضاهای شاد قرار دهید.

کریمی با اشاره به اینکه در این سال‌ها علائمی که از پدر مشاهده می‌کردیم بسیار شدید بود به طوری که آدرس خانه را فراموش می‌کرد یا خانه‌ای که سال‌های پیش در آن ساکن بودیم را به خاطر می‌آورد، ادامه داد: این در حالی است که با مصرف گل سرخ بیماری پدرم که هر روز رو به تشدید بود کنترل شد در حالی که دیگر هیچ از علائم قبل را مشاهده نکردیم و بسیار بهبود یافت به طوریکه پدرم می‌گوید؛ «با مصرف پودر گل سرخ یک پرده از روی مغزم برداشته شده است».

وی بیان داشت: پدرم داروی شیمیایی مصرف نمی‌کند و تنها روزی دو مرتبه گل سرخ مصرف می‌کند.

روند بیماری ۱۴ ساله آلزایمر همسرم با گل سرخ متوقف شد

زهره چیگر از بستگان یکی دیگر از بیماران تحت درمان با گل سرخ است، که در گفت‌وگو با مهر بیان داشت: نزدیک به ۴ سال است متوجه شدیم همسرم مبتلا به آلزایمر است و این در حالی است که پزشکان زیادی اعلام کردند، همسر من ۱۴ سال مبتلا به این بیماری است اما چون بیماری پنهان بود، متوجه آن نشده بودیم.

وی ادامه داد: از دو سال و نیم پی در کنار مصرف داروهای شیمیایی همسرم، به صورت روزانه مصرف گل سرخ را آغاز کرد و در این مدت مشاهده کردیم بیماری آلزایمر که هر روز در همسرم رو به پیشرفت بود، کنترل شد.

چیگر بیان داشت: از اینکه امروز همسرم می‌تواند بدون کمک من کارهای شخصی خود را انجام دهد بسیار خوشحالم.

وی اعلام کرد: گل سرخ توانست روند بیماری همسرم را بسیار کند کند به نحوی جلوی پیشرفت این بیماری گرفته شد و اکنون همسرم پس از ۲۲ ماه مصرف گل سرخ توانسته برای اولین بار سوره یاسین را از اول تا آخر بخواند.

گل سرخ افسردگی مادرم را درمان کرد

ساسان عباسی، یکی دیگر از بستگان بیماران آلزایمری تحت درمان با گل سرخ است. وی با بیان اینکه مادرم نزدیک به ۱۰ سال است با بیماری آلزایمر درگیر است، بیان داشت: بیش از یکسال است که مصرف گل سرخ را به صورت خانگی برای مادرم شروع کردم و باعث شده که آن حالت کسل و افسردگی که در مادرم بودم و همیشه چشمانش بسته بود، با مصرف روزانه گل سرخ از بین برود.

وی ادامه داد: در حال حاضر گل سرخ را همراه با داروهای شیمیایی به مادرم می‌دهیم.

عباسی با بیان اینکه مادرم قدرت حرکت و تکلم خود را از دست داده است، اضافه کرد: مادرم ۷۰ ساله است و سالی دو بار در بیمارستان به دلیل عفونت زیاد بستری می‌شود و چون نمی‌توانیم در طول این مدت، گل سرخ را به صورت مداوم به مادر بدهیم بنابراین شاید آن نتیجه موردنظر در کند کردن بیماری را دریافت نکردیم.

در حال حاضر همه می‌دانند که آلزایمر، بیماری پنهانی است که اگر چه در گذشته تنها مختص سالمندان بوده اما امروزه سن ابتلا به این بیماری رو به کاهش است به گونه‌ای که نگرانی‌های بسیاری را در بین خانواده‌ ایجاد کرده و به نظر می‌رسد با توجه به روند پیشرفت این بیماری، کنترل و پیشگیری به جای درمان دیرهنگام باید به صورت یک فرهنگ از سوی متولیان درمان کشور برای مردم نهادینه شود.