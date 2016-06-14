رشد پرداخت تسهیلات بانکی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، سعید منصوریان شامگاه دوشنبه در نشست شورای همانگی بانک های چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات در استان چهارمحال و بختیاری توسط بانک ها از رشد برخوردار بوده است، گفت: در دو ماه نخست امسال بیش از ۶۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک ها در این استان پرداخت شده است.

وی افزود: طی بررسی های انجام شده پرداخت تسهیلات۱.۵ درصد در استان چهارمحال و بختیاری توسط بانک ها رشد داشته است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بانک ها با پرداخت تسهیلات نقش مهمی در راه اندای واحد های صنعتی و ایجاد اشتغال در سطح استان دارند.