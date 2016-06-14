مکزیک مقابل ونزوئلا متوقف شد/ اروگوئه اعاده حیثیت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مکزیک بامداد امروز سه شنبه در گروه C با تساوی یک بر یک مقابل ونزوئلا به کار خود پایان داد و به عنوان صدرنشین به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

«خوزه ولاسکوئس» در دقیقه ۱۰ تیم ونزوئلا را پیش انداخت و «خسوس کورونا» در فاصله ۱۰ دقیقه مانده تا پایان بازی، گل تساوی را به ثمر رساند.

در دیگر بازی برگزار شده امروز، تیم اروگوئه که شانسی برای صعود به مرحله بعد نداشت، با حساب ۳ بر صفر از سد جاماییکا گذشت.

«آبل هرناندس» در دقیقه ۲۱ تیم اروگوئه را پیش انداخت و «واتسون» و «ماتیاس کوروخو» دو بار دیگر در دقایق ۶۷ و ۸۹ برای این تیم گل زدند.

چهل و پنجمین دوره رقابتهای کوپا آمه ریکا از سوم تا ۲۶ ژوئن (۱۴ خرداد تا ۶ تیر) در ۱۰ ورزشگاه آمریکا با حضور ۱۶ تیم برگزار می شود.