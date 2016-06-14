به گزارش خبرگزاری مهر، محققین کره جنوبی و دانشگاه «شیکاگو» آمریکا، با استفاده از مواد بکار رفته در ساخت نوار فیلم، سلول های خورشیدی را تولید کرده اند که دارای رسانای بسیار بالا، انعطاف پذیر و تقریبا بطور کامل شفاف هستند.

نکته قابل توجه در مورد سلول های خورشیدی جدید، شفاف بودن و رسانایی بی نظیر آنها است که در سلول های خورشیدی موجود، شارژ الکتریکی صفحه توسط نور خورشید موجب مات شدن سلول خورشیدی می شود که این امر تا حدودی بازدهی تولید برق را کاهش می دهد.

این تیم بین المللی برای ساخت سلول های خورشیدی جدید ابتدا نوارهای فیلمی با پوشش polyacrylonitrile که نوعی پلیمر انعطاف پذیر با فیبرهای بسیار نازک است را تولید کردند و برای برقراری رسانا در آن، کمی فلز به آن اضافه کرده اند.

سپس پلیمر را به صورت رشته رشته همراه با پوشش فیبر تبدیل کردند و لایه نازکی از مس بر روی آن قرار دادند. نتیجه آن منجر به شکل گرفتن بافت هایی با فیبرهای مسی شد که جریان الکتریسیته را با کمترین مقاومت از خود انتقال می دهد.

همچنین فاصله بین فیبرها در نوار فیلم باعث شفافیت صفحه خورشیدی تا ۹۲ درصد می شود.

از این دستاورد جدید می توان برای ساخت صفحات خورشیدی با بازدهی بیشتر، پنجره های هوشمند خودگرم کن، صفحات نمایشگر انعطاف پذیر و سطوح خنک کننده با کارایی بالا استفاده کرد.

نتیجه این تحقیق در نشریه Advanced Materials منتشر شده است.