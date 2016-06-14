هر ویال داروی بیوتک معادل ۲۰۰ بشکه نفت درآمدزایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در نشست «شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صادرات» با بیان اینکه زیست‌بوم اشتغال و کارآفرینی موضوع مهمی است که باید راه درست خود را پیدا کند خطاب به شرکت های دانش بنیان صادر کننده گفت: شما راهی را رفته‌اید که در آن دولت را کنار گذاشته‌اید و این نکته بسیار مهمی است و با توجه به وجود حجم بالای نیروی انسانی در ایران می‌توان گفت پایه اقتصاد آینده کشور ما همین راه خواهد بود .

وی ادامه داد: باید اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال درست شود، اگر این اتفاق صورت گیرد صندوق‌های خطر پذیربخش پژوهشی و غیره هم درست خواهد شد و اما اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم موفق شویم.

وی بیان کرد: وقتی ما یک داروی بیوتک را صادر می‌کنیم، هر ویال آن که تنها چند گرم است، معادل ۲۰۰ بشکه نفت برای ما درآمدزایی دارد و این کارآفرینی و ارزش آفرینی مد نظر ما است.

ستاریی تاکید کرد: دیگر با پول نفت نمی‌توان این کشور را اداره کرد. با خام فروشی نفت، زعفران، زرشک، منابع زیرزمینی و غیره نمی‌توانیم پیشرفت کنیم باید مواد خام ما با فکر و ایده به محصولی تبدیل شود که اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: ما احساس کردیم وقتی می‌خواهیم دانشگاه‌ها را ارتقا دهیم، باید روی شرکت‌های دانش‌بنیان کار کنیم. این تغییر با شرکت‌های دانش‌بنیانی که اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان تأسیس می‌کنند اتفاق افتاده است.

معاون علمی رئیس جمهور با ابراز رضایت از کاهش درصد وابستگی دولت به فروش نفت، گفت: ما باید از فرصت پایین رفتن قیمت نفت در کشور استفاده کنیم، وقتی قیمت نفت پایین می‌آید بهتر فکر می‌کنیم و در دولت تصمیم گیری‌های بهتری صورت می‌گیرد.

نایب رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام آمادگی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، به صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: باید به این صندوق زمان بدهیم. این صندوق نمی‌تواند وام‌هایی با رقم بالا بدهد. صندوق نوآوری شکوفایی برای شرکت‌های کوچک طرح‌ریزی‌شده و وقتی شرکت از یک سطحی بالاتر می‌رود باید سراغ سیستم بانکی برود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ادامه داد: سعی شده تا سود صندوق هم در حد امکان کم باشد، البته صندوق نوآوری و شکوفایی هویتی کاملاً مستقل دارد و زیر نظر مستقیم من نیست. اما پیگیری کردیم تا این رقم پایین باشد. بخشی از این وام قرض الحسنه بوده و سعی شده است به میزانی که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند نرخ سود این وام‌ها نیز پایین آورده شود.

وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری پیشنهادهای صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا دولت در کارهای شما دخالت کمتری داشته باشد و بتوانید در یک فضای راحت حرکت کرده و به کار خود ادامه دهید.