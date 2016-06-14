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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

هر ویال داروی بیوتک معادل ۲۰۰ بشکه نفت درآمدزایی دارد

هر ویال داروی بیوتک معادل ۲۰۰ بشکه نفت درآمدزایی دارد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: وقتی ما یک داروی بیوتک را صادر می‌کنیم، هر ویال آن که تنها چند گرم است، معادل ۲۰۰ بشکه نفت برای ما درآمدزایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سورنا ستاری در نشست «شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صادرات» با بیان اینکه زیست‌بوم اشتغال و کارآفرینی موضوع مهمی است که باید راه درست خود را پیدا کند خطاب به شرکت های دانش بنیان صادر کننده گفت: شما راهی را رفته‌اید که در آن دولت را کنار گذاشته‌اید و این نکته بسیار مهمی است و با توجه به وجود حجم بالای نیروی انسانی در ایران می‌توان گفت پایه اقتصاد آینده کشور ما همین راه خواهد بود .

وی ادامه داد: باید اکوسیستم کارآفرینی و اشتغال درست شود، اگر این اتفاق صورت گیرد صندوق‌های خطر پذیربخش پژوهشی و غیره هم درست خواهد شد و اما اگر این اتفاق نیفتد نمی‌توانیم موفق شویم.

وی بیان کرد: وقتی ما یک داروی بیوتک را صادر می‌کنیم، هر ویال آن که تنها چند گرم است، معادل ۲۰۰ بشکه نفت برای ما درآمدزایی دارد و این کارآفرینی و ارزش آفرینی مد نظر ما است.

ستاریی تاکید کرد: دیگر با پول نفت نمی‌توان این کشور را اداره کرد. با خام فروشی نفت، زعفران، زرشک، منابع زیرزمینی و غیره نمی‌توانیم پیشرفت کنیم باید مواد خام ما با فکر و ایده به محصولی تبدیل شود که اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.

وی خاطر نشان کرد: ما احساس کردیم وقتی می‌خواهیم دانشگاه‌ها را ارتقا دهیم، باید روی شرکت‌های دانش‌بنیان کار کنیم. این تغییر با شرکت‌های دانش‌بنیانی که اساتید دانشگاه‌ها و دانشجویان تأسیس می‌کنند اتفاق افتاده است.

معاون علمی رئیس جمهور با ابراز رضایت از کاهش درصد وابستگی دولت به فروش نفت، گفت: ما باید از فرصت پایین رفتن قیمت نفت در کشور استفاده کنیم، وقتی قیمت نفت پایین می‌آید بهتر فکر می‌کنیم و در دولت تصمیم گیری‌های بهتری صورت می‌گیرد.

نایب رئیس هیات امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با اعلام آمادگی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، به صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: باید به این صندوق زمان بدهیم. این صندوق نمی‌تواند وام‌هایی با رقم بالا بدهد. صندوق نوآوری شکوفایی برای شرکت‌های کوچک طرح‌ریزی‌شده و  وقتی شرکت از یک سطحی بالاتر می‌رود باید سراغ سیستم بانکی برود.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور ادامه داد: سعی شده تا سود صندوق هم در حد امکان کم باشد، البته صندوق نوآوری و شکوفایی هویتی کاملاً مستقل دارد و زیر نظر مستقیم من نیست. اما پیگیری کردیم تا این رقم پایین باشد. بخشی از این وام قرض الحسنه بوده و سعی شده است به میزانی که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند نرخ سود این وام‌ها نیز پایین آورده شود.

وی ضمن اعلام آمادگی برای پیگیری پیشنهادهای صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تمام تلاش خودمان را می‌کنیم تا دولت در کارهای شما دخالت کمتری داشته باشد و بتوانید در یک فضای راحت حرکت کرده و به کار خود ادامه دهید.

کد مطلب 3685438

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