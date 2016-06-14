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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

شهر «جن» در ترکیه، چگونه کشف شد؟

شهر «جن» در ترکیه، چگونه کشف شد؟

شهر جن، در سال ۱۹۶۳، کشف شد و علت نام گذاری آن به این اسم، عظمت ساخت و سازهای آن در ۲۸۰ متری زیر زمین بود.

العالم نوشت: این شهر، زمانی کشف شد که یکی از ساکنان شهری در ترکیه دیوار منزل خود را که در یک غار ساخته شده بود، خراب کرد و ناگهان حیرت زده متوجه وجود اتاقی عجیب پشت دیوار شد که پیش از این، آن را ندیده بود. این اتاق، به اتاق هایی دیگر راه داشت و کشف آن، به کشف شهری زیرزمینی منجر شد.

دانشمندان باستان شناس، به مطالعه و بررسی این شهر مهم همت گماشتند، در آن زمان، آن ها قادر بودند تا ۴۰ متری این شهر پایین بروند اما حدس و گمان ها بر این بود که این شهر، بسیار بیش از این مقدار عمیق باشد و عمق آن می تواند حداقل ۸۵ متر باشد.

در زمان حاضر، ۲۰ سطح و طبقه از این شهر شناسایی شده است اما تنها امکان بازدید از ۸ سطح و طبقۀ آن وجود دارد و بازدید از بقیه طبقه ها یا ممنوع است یا هنوز در دست اکتشاف و شناسایی باستان شناسان است.

ساختار داخلی این شهر، حیرت انگیز است. این شهر برای زندگی ۱۰ هزار نفر ساخته شده و حاوی دالان هایی مخفی با سه روزنۀ اصلی است که با قرار دادن صخره در مقابل آن ها، می توان آن ها را بست.

این شهر، حاوی تونل هایی به طول ۸ متر بود و به شهر دیگری در زیر زمین راه داشت. بسیاری از باستان شناسان، آن را شهری بسیار اسرارآمیز می دانند که رازهای آن، با رازهای اهرام مصر برابری می کند.
 











کد مطلب 3685443

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