به گزارش خبرگزاری مهر، سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی در این خصوص نوشت: تیم ملی کشتی آزاد ایران با شکست روسیه برای پنجمین بار متوالی قهرمان جام جهانی شد. شاید ایران در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی لس آنجلس در خانه مبارزه نمی‌کرد، اما برای هر کسی که در سالن مسابقات نشسته بود، سخت بود که تصور کند ایرانی‌ها در خانه کشتی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.در جوی که فریادهای بسیار و تشویق هو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران را در پی داشت و در شرایطی که تماشاگران ایرانی پرچم کشورشان را تکان می دادند و با نواختن سوت و بوق‌، ایران را تشویق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند، تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی کشتی آزاد ایران برای پنجمین بار متوالی عنوان قهرمانی جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی را به خود اختصاص داد.

ایران برای تصاحب مدال طلا مقابل روسیه قدرت کشتی جهان به برتری پنج بر سه رسید و این در حالی بود که ایران چند ساعت قبل در مرحله گروهی مقابل آمریکای میزبان نیز صاحب پیروزی شده بود.

حسن رحیمی، دارنده چهار مدال جهان در کشتی نخست مقابل حاجی مراد رشید اف، قهرمان اروپا به میدان رفت و در حالی که از حریف خود عقب بود، در ۲۰ ثانیه‌ به پایان مسابقه حریفش را خاک کرد و به پیروزی سه بر سه رسید تا به دلیل گرفتن امتیاز آخر برنده شود.

در کشتی بعد زمانی که ویکتور راسادین در مصاف با مسعود اسماعیل پور شش بر سه پیش افتاده بود به نظر می رسید روسیه در مسیر امتیازآوری قرار گرفته است، اما کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر ایران به سرعت جدول امتیازات را بر هم زد و به پیروزی ۱۲ بر شش رسید.

اما روسیه در وزن ۶۵ کیلوگرم به اولین پیروزی خود رسید، جایی که ماگومد قربان علی اف، مقابل میثم نصیری به برتری چهار بر یک دست یافت.

سپس ایران در وزنه‌های ۷۰ و ۷۴ کیلوگرم توسط مصطفی حسین خانی و حسن یزدانی صاحب دو پیروزی متوالی شد. حسین خانی که قهرمانی آسیا را در کارنامه دارد، مقابل خلیل امین اف، به پیروزی ۱۰ بر یک رسید.

یزدانی دارنده مدال نقره جهان و قهرمان سابق جوانان جهان نیز مقابل ختیک تسابولوف، قهرمان ۲۰۱۴ جهان به پیروزی با ضربه فنی ۱۴ بر چهار رسید.

در ادامه روسیه در وزن ۸۶ کیلوگرم توسط شامیل کودیا ماگومدوف در وزن ۸۶ کیلوگرم به یک پیروزی حیاتی رسید تا امیدش را برای قهرمانی حفظ کند. قهرمان اروپا موفق شد علیرضا کریمی، دارنده مدال برنز جهان را شش بر سه مغلوب کند.

در حالی که ایران چهار بر دو از روسیه پیش بود، عبدالسلام گادیسوف قهرمان سال ۲۰۱۴ جهان و دارنده مدال نقره ۲۰۱۵ به پیروزی ۱۰ بر سه برابر امیر محمدی رسید تا امیدهای روسیه برای قهرمانی زنده بماند.

در مسابقه پایانی فینال جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی کشتی آزاد کمیل قاسمی مقابل مرادین خوشخوف قرار گرفت. قاسمی خیلی زود یک بر صفر پیش افتاد، اما سنگین وزن روسیه در وقت دوم با خاک کردن حریف به برتری دو بر یک رسید. کمی پس از آن قاسمی با یک خاک به حریفش پاسخ داد. این خاک کردن به ملی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پوش سنگین وزن ایران برتری نهایی سه بر دو را بخشید تا تیم ایران قهرمان شود.

اما در دیگر مسابقه انجام شده گرجستان، تیم دوم گروه A با برتری چهار بر چهار مقابل آمریکا مقام سوم را به خود اختصاص داد. همچنین آذربایجان در کشتی برای مقام پنجمی با حساب پنج بر سه مقابل مغولستان به پیروزی رسید و هند نیز با پیروزی برابر ترکیه هفتم شد.