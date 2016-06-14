جزییات دستگیری سرهنگ قلابی/کلاهبرداری با جعل عنوان

به گزارش خبرگزاری مهر در پی طرح شکایت‌های متعدد مبنی بر اینکه شخصی در پوشش افسر ارشد نیرو انتظامی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کرده است، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران تشکیل و به دستور مقام قضائی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

شیوه و شگرد کلاهبرداری

با مراجعه تعدادی از شکات و مالباختگان به اداره سیزدهم پلیس آگاهی و بررسی اظهارات آنها مشخص شد که فردی حدوداً ۴۰ ساله با هویت مجعول سرهنگ ابراهیمی، ضمن معرفی خود به عنوان پرسنل پلیس راهور و… مدعی شده که بواسطه ارتباطات کاری قادر است تا برای خودرو افراد متقاضی، کارت شناور طرح ترافیک یک ساله اخذ و یا نسبت به بخشودگی (پاک کردن) جریمه ی خودروها اقدام می‌کند.

یکی از شکات در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: من از طریق یکی از بستگان و به صورت تلفنی، با شخصی بنام سرهنگ ابراهیمی آشنا شدم، او در تماس تلفنی مدعی شد که می‌تواند با ارتباطاتش در پلیس راهور نسبت به تهیه طرح ترافیک یک ساله اقدام کند؛ من نیز برای خود و چند تن از آشنایان درخواست چند طرح ترافیک از او کرده و مجموعاً مبلغ ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حسابش واریز کردم اما پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه شدم که تمامی اظهارات این شخص دروغ و کذب بوده است.

مالباخته‌ای دیگر نیز در اظهارات مشابه گفت: از طریق یکی از دوستان با شخصی به نام سرهنگ ابراهیمی آشنا شدم، قرار شد تا او در ازای دریافت مبلغ دو میلیون تومان نسبت به تهبه طرح ترافیک شناور برای ماشین بنده اقدام کند و من نیز طی فیش بانکی، مبلغ مذکور را به حسابش واریز کردم اما تاکنون ایشان به عناوین مختلف از دادن طرح ترافیک به بنده سر باز زدند، آخرین بار نیز زمانی که پیگیر طرح ترافیک خودرو شدم، او با تهدید گفت در صورت تماس مجدد و ایجاد مزاحمت برای او اقدام قانونی مبنی بر توقیف خودرویم را انجام خواهد داد.

دستگیری متهم نامرئی

در بررسی اظهارات تمامی شکات و مالباختگان مشخص شد که هیچکدام از آنها تاکنون متهم پرونده را از نزدیک ملاقات نکرده و صرفاً به طرح ادعای شخصی ناشناس تحت عنوان سرهنگ پلیس راهور اعتماد و مبالغ درخواستی وی را به حساب بانکی این شخص واریز کردند.

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با بررسی دقیق تراکنش‌های مالی حساب متعلق به متهم - که آن هم با مشخصات مجعول در یکی از شعبات بانکی افتتاح حساب شده بود - و انجام دیگر اقدامات پلیسی، سرانجام کارآگاهان موفق به شناسایی هویت واقعی متهم شدند.

مخفیگاه متهم شناسایی، اما در تحقیقات نامحسوس پلیسی مشخص شد که وی از این محل نیز متواری شده است، سرانجام با انجام اقدامات ویژه پلیسی و با وجود متواری بودن متهم، کارآگاهان موفق به شناسایی محل تردد وی در منطقه ازگل شده و ۲۰ خرداد موفق به دستگیری متهم پرونده شدند.

انجام کلاهبرداری‌های دسته جمعی

با بهره گیری از اعترافات متهم، بررسی اسناد و مدارک به دست آمده و شناسایی تعداد دیگری از شکات و مالباختگان، مشخص شد که متهم با همین شیوه و شگرد اقدام به کلاهبرداری دسته جمعی از کارمندان ادارت دولتی و همچنین اتحادیه‌ها و اصناف بازار و… نیز کردهاست که با شناسایی دهها مالباخته و بررسی تراکنش‌های مالی حساب‌های بانکی متعلق به متهم، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که متهم به همین شیوه و شگرد و به صرف معرفی خود تحت عنوان سرهنگ ابراهیمی، بیش از ۳۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

سرهنگ کارآگاه محمدرضا ذاکر استقامتی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شناسایی ده‌ها مالباخته و اعتراف صریح متهم به ده‌ها فقره کلاهبرداری به شیوه و شگرد فوق، قرار قانونی از سوی مقام قضائی صادر و متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی سایر جرایم ارتکابی و همچنین شکات و مالباختگان احتمالی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی قرار گرفته است.