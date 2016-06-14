غلامرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اقداماتی که برای کاروان اعزامی ایران به المپیک 2016 ریو انجام شده است، اظهارداشت: مهمترین فعالیتی که باید در این زمینه انجام می شد مربوط به آمورش بود. زمانیکه ورزشکاران رشته های مختلف برای معاینات تخصصی و تشکیل پرونده سلامت به فدراسیون پزشکی ورزشی مراجعه می کردند، آموزش مبازه با دوپینگ و معرفی بیشتر و بهتر داروهای نیروزا برای آنها به صورت گروهی یا چهره به چهره (فیس تو فیس) انچام می شد.

وی تصریح کرد: کار مهمی که در این زمینه انجام دادیم، تهیه «کارت های جیبی» برای ورزشکاران المپیکی در رشته های مختلف بود که پس از تشکیل پرونده سلامت و گذراندن دوره های آموزشی و به منظور تکمیل اقدامات انجام شده برای مبارزه با دوپینگ در اختیارشان قرار گذاشتیم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در مورد این کارت های جیبی توضیح بیشتری داد و گفت: این کارت ها حاوی اطلاعاتی است در مورد انواع داروهای نیروزا یا هر دارویی که محتوی مواد نیروزا است و مصرف آن منجر به مثبت شدن نتیجه تست دوپینگ فرد می شود. تهیه این کارت ها و ارائه آن به ورزشکاران المپیکی با این هدف انجام شد که این ورزشکاران در صورت مراجعه به پزشک، آن را به پزشک مربوطه خود نشان دهند تا وی در صورت نیاز به تجویز دارو، این کار را با در نظر گرفتن اطلاعات مندرج در این کارت ها انجام دهد.

وی در این زمینه تاکید کرد: پیش از این بارها اتفاق افتاده بود که ورزشکاری به خاطر عدم اطلاعات کامل از فهرست مواد نیروزا و استفاده از دارویی که حاوی ماده ای از این فهرست بود، نتیجه تست دوپینگش مثبت شده و به همین دلیل محروم شده بود. به همین دلیل اقدام به تهیه این کارت ها کردیم ضمن اینکه «جیبی» تهیه شدن این کارت ها کمک می کند تا ورزشکار بتواند بدون هیچ مشکلی و در هر زمانی آن را همراه داشته باشد. همین موضوع تاثیر مستقیم در کاهش میزان دوپینگ ورزشکاران دارد.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ تاکید کرد: از دیگر اقدامات انجام شده برای کاروان المپیکی ایران و در زمینه مبارزه با دوپینگ، نمونه گیری از ورزشکاران و افزایش حجم آن در ماه های نزدیک به المپیک بود که این کار هم طبق برنامه انجام شده و تا زمان اعزام کاروان ایران دنبال هم خواهد شد. طبیعی است در این زمینه میزبان نمونه گیری از ورزشکاران رشته هایی مانند وزنه برداری و کشتی به خاطر حساسیت هایی که روی آنها وجود دارد، بیشتر است.

نوروزی همچنین در مورد پوشش پزشکی کاروان ایران در جریان بازی های المپیک 2016 ریو گفت: الویت ما برای انتخاب پزشکان اعزامی به المپیک ریو، معرفی افرادی بود که از ابتدا در کنار تیم ها و ورزشکاران خود بوده اند بر این اساس کار به گونه ای انجام شده است که در بسیاری از رشته ها و به خصوص کشتی، والیبال، تکواندو و وزنه برداری از پزشکی متخصص و همیشه همراه این رشته ها در المپیک استفاده خواهیم کرد. ضمن اینکه برای تکمیل کادر پزشکی اعزامی به ریو از دو سه پزشک یا فیزوتراپ فدراسیون نیز استفاده کرده ایم.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تاکید کرد: در محل دهکده بازی های المپیک هم یک گروه پزشکی مستقر هستند که در هر شرایطی کمک حال ورزشکاران نیازمند هستند. در کل در دهکده بازی ها مجهزترین کلینیک ها پیش بینی شده است. در کل برای المپیک ریو از نظر پزشکی و درمانی هیچ نگرانی وجود ندارد.