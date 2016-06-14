پخش شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر انقلاب در صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه «عطر ماندگار» شامل قطعات کوتاهی از شرح احادیث اخلاقی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای آنها را بیان می‌کنند و از امروز ۲۵ خرداد هر روز از شبکه یک سیما، شبکه قرآن و رادیو قرآن پخش خواهد شد.

احادیث گنجانده شده در این مجموعه با مضامین اخلاقی و اجتماعی و قابل استفاده برای عموم جامعه است و شرح حضرت آیت الله خامنه‌ای بر احادیث نیز حاوی نکات نو و کاربردی در سبک زندگی اسلامی است.

پخش مجموعه «عطر ماندگار» از ماه رمضان سال ۱۳۹۲ و پس از تأکید رهبر انقلاب اسلامی بر بحث سبک زندگی اسلامی (در سفر به استان خراسان شمالی) آغاز شد و تاکنون ۱۵۰ قسمت از این مجموعه از صداوسیما پخش شده است.

منبع احادیثی که در این مجموعه شرح داده می‌شوند کتاب «الأمالی شیخ صدوق» است و مضامین و موضوعاتی از جمله توصیه هایی برای اقامه نماز، بهترین زمان برای استجابت دعا، دعا به وقت گرفتاری و عافیت، توجه دائمی به نعمت های الهی، مکارم اخلاق، زمینه های جلب رحمت الهی، خصوصیات محبوب ترین بندگان، راستگویی و ادای امانت، کسب عزت با رعایت تقوا و... را در بردارد.