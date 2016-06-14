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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بی اطلاعی کاشانی از تغییرات هیات مدیره پرسپولیس!

بی اطلاعی کاشانی از تغییرات هیات مدیره پرسپولیس!

عضو هیات مدیره پرسپولیس از تغییرات انجام شده در این باشگاه و جدایی حسین عبدی از هیات مدیره اظهار بی اطلاعی کرد!

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییر در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و جدایی حسین عبدی از هیات مدیره، گفت: من هم این خبر را از رادیو شنیدم و در جریان آن نیستم!

وی درباره اینکه مگر وزارت ورزش با مسئولان باشگاه برای ایجاد تغییرات جلسه ای نداشته است؟ گفت: خیر، جلسه ای با ما نداشتند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا در آینده فرد دیگری به هیات مدیره اضافه خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: نمی دانم. قاعدتا تعداد اعضای هیات مدیره باید فرد باشد تا در تصمیم گیری‌ها دچار مشکل نشوند.

کد مطلب 3685463

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