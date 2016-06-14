بی اطلاعی کاشانی از تغییرات هیات مدیره پرسپولیس!

جعفر کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییر در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و جدایی حسین عبدی از هیات مدیره، گفت: من هم این خبر را از رادیو شنیدم و در جریان آن نیستم!

وی درباره اینکه مگر وزارت ورزش با مسئولان باشگاه برای ایجاد تغییرات جلسه ای نداشته است؟ گفت: خیر، جلسه ای با ما نداشتند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا در آینده فرد دیگری به هیات مدیره اضافه خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: نمی دانم. قاعدتا تعداد اعضای هیات مدیره باید فرد باشد تا در تصمیم گیری‌ها دچار مشکل نشوند.