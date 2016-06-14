بخش عفاف و حجاب نمایشگاه قرآن، آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در آیین گشایش بخش عفاف و حجاب، حسین نوش آبادی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمید محمدی دبیر شورای عالی قرآن، شیخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، قبادی دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس كشور و مسئولان اجرایی این بخش حضور داشته و از غرفه‌ها و سالن‌های عفاف و حجاب بازدید كردند.

نوش آبادی با تقدیر از تلاش دست انداركاران و فعالان عفاف و حجاب بر حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از فعالیت‌های این بخش تاكید کرد.

همچنین محمدی، دبیر شورای عالی قرآن كشور نیز به ساماندهی مطلوب فعالان این بخش توسط كارگروه ساماندهی مد ولباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره داشته و اقدامات صورت گرفته را ستود.

در ادامه شیخ نماینده مردم تهران نیز آمادگی خود و كمیسیون متبوع در مجلس شورای اسلامی برای حمایت از فعالیتهای عفاف و حجاب را اعلام داشت.