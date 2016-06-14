به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید قاسم جاسمی در نشست علنی مجلس، در تذکری خطاب به رییس جمهور، گفت: مردم غرب کشور چشم امید به قول ها و مساعدت های شما در طول سه سال گذشته دوخته اند، بیش از گذشت هزار و ۱۰۰ روز از ریاست شما هنوز به این استان سفر نکرده اید.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استان کرمانشاه رتبه اول بیکاری را به خود اختصاص داده است، افزود: از نظر میزان طلاق، بزهکاری و اعتیاد این استان شرایط نا مناسبی دارد و شهرک های صنعتی رو به زوال و ورشکستگی است.

جاسمی با اشاره به نقش موثر استان کرمانشاه در دفاع مقدس ادامه داد: این استان بیش از هزار و ۳۰۰ بار مورد بمباران وحشیانه قرار گرفته و بیش از ۳۵۰ کیلومتر مرز مشترک با استان عراق دارد، که ده ها هزار نفر رزمنده در مناطق مرزی این استان حضور دارند.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات عمده از جمله تحقق مصوبات مقام معظم رهبری از سال ۹۰ تا کنون محقق نشده است، اظهار کرد: پالایشگاه آناهیتا پس از ۵ سال شروع فعالیت تنها ۴ درصد پیشرفت فیزیکی و عملیاتی داشته است و راه آهن ملایر به کرمانشاه تنها ۵ درصد از کار آن انجام شده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری در مرزها و تخصیص آب مرزی سیروان به مناطق سردسیر منطقه شد.