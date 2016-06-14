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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۰۵

توکلی به مهر خبر داد؛

نتایج کنکور ارشد ساعت ۱۲ اعلام می‌شود/ ۴۴۴ هزار نفر مجاز شدند

نتایج کنکور ارشد ساعت ۱۲ اعلام می‌شود/ ۴۴۴ هزار نفر مجاز شدند

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ساعت ۱۲ امروز سه شنبه ۲۵ خرداد منتشر می شود و بیش از ۴۴۴ هزار نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون برای اطلاع از وضعیت علمی و مشاهده کارنامه نتیجه اولیه خود در ساعت ۱۲ به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت: داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند لازم است از روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۵ تا چهارشنبه ۲ تیرماه ۹۵ نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش درخصوص اعلام نتیجه اولیه، و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی  همزمان با نتایج اولیه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

وی یادآور شد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی این آزمون شامل شرایط، ضوابط و و ظرفیت از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت.

توکلی افزود: ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹۲ هزار و ۵۵۹ نفر زن و ۳۶۸ هزار و ۷۱۴ نفر مرد هستند. همچنین تعداد ۶۸ هزار و ۵۴۸ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم اعلام کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار ثبت نام کنندگان و آمار علاقمندان به رشته امتحانی دوم، در آزمون در مجموع ۸۲۹ هزار و ۸۲۱ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ در ۶۶ شهر و ۱۴۸ حوزه برگزار شد.

وی گفت: از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده، تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب در جسه آزمون حاضر و ۱۹۵ هزار و ۱۱۵ داوطلب غایب بودند. از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۵۱ هزار و ۴۸۸ داوطلب در کدرشته امتحانی دوم نیز شرکت کردند.

توکلی تاکید کرد: از تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب حاضر در جلسه تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.

کد مطلب 3685485
زهره بال

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    نظرات

    • حجت دژبخش ۱۵:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
      0 0
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      عللی
    • هادی ۱۶:۱۰ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۵
      0 0
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      آمار و جزئیات کنکور سراسری 95 را هم هر چه زودتر اعلام کنید ، تشکر
    • نرگس ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
      0 0
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      لطفا بفرمایید از این تعداد چند نفر وارد دانشگاه می شوند؟

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