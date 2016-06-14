دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون برای اطلاع از وضعیت علمی و مشاهده کارنامه نتیجه اولیه خود در ساعت ۱۲ به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.

وی گفت: داوطلبانی که بر اساس مندرجات کارنامه مجاز به انتخاب رشته هستند لازم است از روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه ۹۵ تا چهارشنبه ۲ تیرماه ۹۵ نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: اطلاعیه تکمیلی سازمان سنجش درخصوص اعلام نتیجه اولیه، و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی همزمان با نتایج اولیه بر روی سایت سازمان قرار می گیرد.

وی یادآور شد: دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی این آزمون شامل شرایط، ضوابط و و ظرفیت از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد ماه بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت.

توکلی افزود: ۷۶۱ هزار و ۲۷۳ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ثبت نام کردند که از این تعداد ۳۹۲ هزار و ۵۵۹ نفر زن و ۳۶۸ هزار و ۷۱۴ نفر مرد هستند. همچنین تعداد ۶۸ هزار و ۵۴۸ داوطلب علاقمندی خود را به شرکت در آزمون کد رشته امتحانی دوم اعلام کرده بودند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به آمار ثبت نام کنندگان و آمار علاقمندان به رشته امتحانی دوم، در آزمون در مجموع ۸۲۹ هزار و ۸۲۱ کارت ورود به جلسه آزمون صادر شد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ در روزهای ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۵ در ۶۶ شهر و ۱۴۸ حوزه برگزار شد.

وی گفت: از تعداد داوطلبان ثبت نام کننده، تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب در جسه آزمون حاضر و ۱۹۵ هزار و ۱۱۵ داوطلب غایب بودند. از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۵۱ هزار و ۴۸۸ داوطلب در کدرشته امتحانی دوم نیز شرکت کردند.

توکلی تاکید کرد: از تعداد ۵۶۶ هزار و ۱۵۸ داوطلب حاضر در جلسه تعداد ۴۴۴ هزار و ۵۳۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند.