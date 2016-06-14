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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

در آستانه سالگرد قمری زلزله ارسباران؛

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری شهرستان اهر را لرزاند

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری شهرستان اهر را لرزاند

اهر – زلزله ای ۳.۱ ریشتری شهرستان اهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان اهر صبح امروز (سه شنبه) زمین لرزه نسبتاً قوی را احساس کردند که بر اساس داده های مرکز لرزه نگاری کشور ۳.۱ ریشتر قدرت داشته است.

این زمین لرزه که ساعت ۸:۲۷ صبح امروز در گسل جنوبی اهر و عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده، موجب لرزش سه روستا از توابع این شهر شد که در کانون این زمین لرزه قرار داشتند و در سایر نقاط نیز احساس شده است.

در حال حاضر گزارشی از خسارات جانی و مالی احتمالی این زمین لرزه مخابره نشده و این در حالی است که مردم شهرستان ورزقان نیز ساعت ۱۸:۲۳ شامگاه روز گذشته زلزله ای سه ریشتری را در عمق 10 کیلومتری زمین تجربه کردند.

گفتنی است شهرستان اهر به همراه شهرستان های هریس و ورزقان، چهار سال پیش در ۱۹ ماه رمضان نیز زلزله ای ۶.۲ ریشتری را تجربه کردند که خسارات مالی و جانی قابل توجهی به همراه داشت و زلزله صبح امروز نیز در آستانه سالگرد قمری این زلزله، یادآور روزهای تلخ مردم ارسباران در رمضان ۹۱ شد.

کد مطلب 3685486

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