اولین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، اولین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری روز ۲۴ خرداد ماه با حضور مسعود سلطانی فر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری، محمدرضا واعظ مهدوی معاون امور علمی و فرهنگی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ایران، احمد اصغری رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، روسای تشکل‌های گردشگری و نمایندگان وزارتخانه ها و دستگاهها برگزار شد.

در نخستین جلسه کانون ملی هماهنگی گردشگری، ارائه گزارش گردشگری جهان در سال ۲۰۱۵، ارائه گزارش وضعیت رویدادهای بین المللی گردشگری در ایران و بررسی چگونگی راهکارهای کاهش هزینه سفر در ایران به عنوان سه دستور جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ۵ ماه گذشته، شاهد حضور گروههای مختلف سرمایه گذاری بودیم

سلطانی فر تصریح کرد: در ۵ ماه گذشته، شاهد حضور گروههای مختلف سرمایه گذاری از کشورهای مختلف بوده ایم، سرمایه گذارانی که به ایجاد تعامل و روابط جدی با ایران تمایل دارند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان اینکه گروههای بسیاری از کشورهای مختلف برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری وارد کشور شده اند، اضافه کرد: صدور ویزای الکترونیک که تا قبل از پایان سال جاری فعال خواهد شد، افزایش زمان ویزای فرودگاهی از ۱۵ به ۳۰ روز، پیگیری فرآیند لغو روادید توسط وزارت امور خارجه از جمله برنامه هایی است که در بخش تسهیلات صدور ویزا انجام شده است، همچنین برقراری پروازهای جدید توسط ایرلاین ها، خرید هواپیماها و بازسازی شبکه حمل و نقل ریلی از جمله اقداماتی است که در بخش حمل و نقل در حال شکل گیری است.

معاون رئیس جمهور در ادامه به ایجاد زیرساختهای گردشگری اشاره کرد و گفت: در مدت ۲ سال گذشته ۳۳ هتل ۴و۵ ستاره در کشور احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است، همچنین در حال حاضر ۸۰۰ هتل ۱ تا ۵ ستاره و هتل آپارتمان در نقاط مختلف کشور در دست ساخت است.

مقایسه درستی از فصل پرحجم و کم حجم سفر نداریم

در ادامه این نشست سلطانی فر از بحث هزینه سفر در کشور به عنوان یکی از مباحث چالش برانگیز گردشگری داخلی یاد کرد و گفت: براساس گزارش شورای جهانی هماهنگی سفر و گردشگری، ایران در شاخص هزینه سفر رتبه نخست را از جهت ارزان بودن دارد، این در حالی است که ما در کشور مقایسه درستی از فصل پرحجم و کم حجم سفر نداریم.

وی تصریح کرد: در صورتی که تمامی اعضای ارائه دهنده تور اعم از ایرلاین ها، هتل ها و ... با همکاری و هم افزایی هزینه تورها را کاهش دهند شاهد کاهش هزینه گردشگری داخلی خواهیم بود.

در ادامه این نشست، نظرات و پیشنهاداتی نیز از طرف حاضرین مطرح شد.

محمدرضا واعظ مهدوی معاون امور علمی و فرهنگی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: هرگونه تخلفی که در زمینه برخورد غیرقانونی با تورها و یا برگزاری سمینارها و کنفرانس های دولتی در فصل پرحجم سفر صورت می گیرد، پیگیری و رسیدگی می شود. همچنین ایجاد حساب ملی گردشگری می تواند روش موثری برای اطلاع از اعداد و ارقام حاصل از صنعت گردشگری باشد.

اکنون زمان صدور ویزا ۵ روزه است

حسن قشقاوی، معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه تصریح کرد: ویزای الکترونیک تا شهریور ماه سال جاری عملیاتی می شود. در حال حاضر صدور ویزا بیش از ۵ روز به طول نمی انجامد اما با عملیاتی شدن ویزای الکترونیک این زمان به ۲۴ ساعت کاهش می یابد.

قشقاوی در زمینه لغو روادید با کشورهای مختلف بیان داشت: لغو روادید با کشورهایی مانند ارمنستان و گرجستان به صورت موردی اتفاق افتاده است، ما آمادگی خود را برای لغو روادید با تمامی کشورها اعلام کرده ایم و در حال پیگیری آن هستیم

معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه، پس از مباحثی که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان صورت گرفت و همچنین با وجود طرح تصویب شده در کشور آمریکا، بنا بر آمار و ارقام هیچ ضربه ای به صنعت گردشگری کشور وارد نشده است، تصریح کرد: ما خودمان موظف به حمایت و همکاری با بخش خصوصی گردشگری می دانیم.

بخش خصوصی تنها از هزینه تمام شده می تواند تخفیف دهد

محمدحسن کرمانی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در این نشست با اشاره به دستور جلسه این نشست در خصوص راهکارهای کاهش هزینه گردشگری داخلی، گفت: بخش خصوصی تنها از هزینه تمام شده می تواند به گردشگران داخلی تخفیف ارائه دهد و در نهایت باید سود مشخصی نیز برای خود داشته باشد.

جمشید حمزه زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری را از ضروریات توسعه این صنعت دانست و افزود: ترویج فرهنگ استفاده از تور در کشور می تواند یکی از راهکارهای حل این مشکل باشد، در صورتی که مردم از تور استفاده کنند و همه اجزاء دخیل در اجرای تور نیز تخفیف هایی را اعمال کنند، سفرهای داخلی برای مردم ارزانتر خواهد شد.

در پایان این جلسه رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزاری ماهیانه جلسات این کانون را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه مقرر شد تا شرکت کنندگان، موضوعات و مسائلی را که باید در اولویت دستور جلسه کانون قرار گیرد به صورت کتبی اعلام کنند.

همچنین ارائه راهکارهای کاهش هزینه سفر برای گردشگری داخلی و خارجی از دیگر مواردی بود که مقرر شد اعضاء حداکثر تا ۱۵ تیرماه نظرات خود را در این رابطه ارائه دهند تا در جلسه آتی کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی قرار گیرد.