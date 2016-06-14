استفاده از ظرفیت دریا ومعماری بومی دو مولفه برای جذب توریست است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از راه و شهرسازی هرمزگان، غلامرضا شیری با بیان این مطلب در جلسه شورای مدیران اداره کل راه و شهرسازی با تاکید بر توسعه و آبادانی استان هرمزگان، افزود: هرمزگان ظرفیت زیادی برای توسعه و آبادانی دارد و این مهم باید محقق شود. برای این مهم باید توسعه و گسترش شهر و آبادانی هرمزگان بر اساس معیارهای تعیین شده مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت های هرمزگان گفت: استان هرمزگان ظرفیت های بالقوه ای برای جذب گردشگر دارد که از جمله آنها می توان به دریا و معماری بومی اشاره کرد.

شیری اضافه کرد: راه و شهرسازی هرمزگان تمام توان خود را به کار خواهد گرفت تا قدم های موثری در این زمینه برداشته شود.

به گفته وی، راه نقش اساسی در توسعه دارد از این رو شروع آبادانی از مجموعه راه و شهرسازی است که امیدواریم با عمل به وظایف، گام های موثری برداشته شود.

شیری همچنین با تاکید بر تقویت ادارات شهرستانی راه و شهرسازی گفت: خدمات راه و شهرسازی باید در کل استان هرمزگان گسترش یابد که تقویت ادارات شهرستانی می تواند زمینه را برای خدمات دهی بیشتر فراهم آورد.

وی در ادامه به لزوم خدمات رسانی به جانبازان در اداره کل راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: جانبازان در جنگ تحمیلی از جان خود گذشتند تا ما سال های سال در آرامش زندگی کنیم و در این برهه زمانی نیز وظیفه ما است که پاسخگوی جانفشانی آنها باشیم،ملاقات مدیران با جانبازان و پاسخگویی به درخواست های آنان باید بدون واسطه و مستمر شود.