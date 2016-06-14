پوشش گیاهی و جانوری تالاب گاوخونی در معرض تهدید جدی است

احمد شهبازی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با پوشش گیاهی و جانوری منطقه تالاب گاوخونی ابراز داشت: نخستین موضوع مهم برای ایجاد پوشش گیاهی خوب در این منطقه کیفیت آب و طبعیت و وضعيت آب و هواست.

وی افزود: بر این اساس اگر آب جاری در تالاب کیفیت خوبی داشته باشد افزايش درختچه‌های نی را خواهيم داشت اما هنوز چنین اتفاقی را در منطقه شاهد نبودیم و كيفيت آب در منطقه تالاب گاخونی همچنان بي‌كيفيت است.

فعال محیط زیستی که ماهانه برای بررسی وضعیت تالاب گاوخونی به این منطقه سرکشی می ‌كند، ابراز داشت: زمانی كه آب زاينده‌رود رها شد یک تا دو ماه بعد تعدادی مرغابی و اردک در منطقه ظاهر اما به شكل ناگهانی ناپديد شدند كه البته بخشی از اين اتفاق به دليل شکار غیرمجاز در اين منطقه است.

وی تاکید کرد: تعداد فلامينگوها نسبت به سال قبل تغيير چندانی نداشته است و بر اين اساس اين صحبت كه امسال فلامينگوها به دليل رهاسازی آب به تالاب سفر كرده‌اند صحيح نيست.

فعال محيط زيست ساكن ورزنه ادامه داد: حیواناتی مانند شغال، روباه و پرنده شكاری غیره در زمان سلامت تالاب در نزدیکی ورزنه و تا جایی که دسترسی به پوشش گیاهی مانند طاق موجود باشد مشاهده می‌شود اما در نزدیکی تالاب این پوشش كمرنگ میشود.

شهبازی با بيان اينكه بهبود پوشش گياهی و جانوری مهم‌ترين نتيحه احياي تالاب است، گفت: برای این کار ابتدا لازم است کیفیت آبی منطقه اصلاح شود چراکه زمانیکه به شکل طبیعی آب در تالاب جریان دارد موجب تصفیه فاضلاب و پساب‌های ورودی می‌شود اما زمانی که در تالاب به جای آب فاضلاب جریان دارد کارکرد طبیعی تالاب ازمیان می‌رود.

از آبهای منتهی به تالاب برای کشاورزی استفاده می‌شود

شهبازی با بیان اینکه گاهی فلسفه‌بافی‌هایی ایجادمی‌شود که باید درستی آنها پيش از عملياتی كردن سنجیده شود، ابراز داشت: اعتقاد دارم که اجرای کانال‌های‌ سیمانی و بتني برای انتقال سريع‌تر آب در منطقه تالاب تاثیر منفی در کشاورزی دارد چراكه هدر رفت آب را تقویت می‌کند در حالیکه اگر آب در کانال‌های طبیعی قديمی جریان پیدا می‌کند آبخوان‌های چاه‌های سطحی را تقویت می‌کند و مابقی آن نیز پوشش گیاهی و جانوری را تقویت می‌کند و هدر رفت آب نداریم.

تنها جریان دایم آب وضعیت تالاب تغییر می‌کند

وي با بيان اينكه انتظار نمی‌رود شرایط تالاب با سرعت تغییر کند، گفت: زمانی که در طول ۱۰ سال اين خشكسالی خسارات به بار آمده است چگونه انتظار می‌رود که خسارت وارده در طول سه ماه به راحتی جبران شود.

اين فعال محيط زيستی گفت: تنها جریان دایم آب وضعیت تالاب تغییر می‌کند و بر این اساس باید با برنامه‌ریزی صحیح جریان آب دایمی شود تا وضعیت تالاب تغییر کند.