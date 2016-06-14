رنج های ۳۰ساله بخش درمان آبدانان/از نبود پزشک قانونی تا سونوگرافی

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: یکی از مهمترین مشکلات مردم شهرستان آبدانان که سالهاست با آن دست و پنجه نرم می کنند نبود امکانات درمانی است که باعث شده اکثر مردم در جاده های پر پیچ و خم شهرستان راهی مرکز استان شوند که این خطری بزرگتر از بیماری است.

نبود پزشک و تجهیزات پزشکی باعث شده است بیماران جهت انجام یک سونوگرافی ساده به شهرستان های همجوار یا مرکز استان با طی کیلومترها راه پرپیچ و پرخطر مراجعه کنند و این خود مشکلاتی را برای بیماران به وجود می آورد.

بیماران آبدانانی از یک طرف خطرات جاده ای و دوری راه و از طرف دیگر برای درمان برخی ناراحتی های جزئی با زحمت فراوان و اتلاف وقت بیش تر، هزینه های مضاعفی را باید بپردازند و در خیابان ها سرگردان شوند.

نبود متخصص در برخی رشته‌های پزشکی، کمبود بیمارستان در شهرستان، نبود خدمات شبانه روزی در برخی درمانگاه‌ها و کافی نبودن برخی تجهیزات پزشکی از جمله سونوگرافی و آزمایشگاه در شهرستان آبدانان سبب شده بیماران هزینه‌های اضافی زیادی را برای مراجعه به مناطق دیگر متحمل شوند.

نبود پزشکان متخصص در زمینه‌های قلب، گوش و حلق و بینی و چشم پزشکی در شهرستان هزینه‌هایی را برای بیماران در پی دارد و بیماران مجبورند علاوه بر هزینه درمان، هزینه تردد به مرکز استان یا شهرستان‌های دیگر را بپردازند که این امر صرف وقت زیادی را برای بیماران به همراه دارد.

انتقاد امام جمعه شهرستان آبدانان از وضعیت بهداشت و درمان

حجت الاسلام حسین حاجیلری امام جمعه آبدانان ضمن گلایه از بی توجهی برخی مسئولان، خطاب به وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت: چقدر زشت و زننده است که بیماری از شهرستان ۵۰ هزار نفری آبدانان برای یک عمل ساده مثلا رادیولوژی و سنوگرافی و ... کیلومترها راه پرپیچ و خم را طی کند.

وی بیان کرد: سیستم درمانی شهرستان با مشکلات اساسی مواجه است و در حقیقت این سیستم کامل نیست و نیازمند توجه ویژه است.

حجت الاسلام حاجیلری گفت: آقایان و کسانی که باید بشنوید، به مشکلات بیمارستان و بهداشت آبدانان برسید، کمبود پزشک و امکانات پزشکی مردم را می آزارد.

امام جمعه آبدانان گفت: مسئولان دانشگاه علوم پزشکی باید محرومیت این شهرستان را به وزارت خانه بهداشت برسانند و مشکلات این شهرستان را رفع کنند.

بیشتر مشکلات حل شده است

علی دل پیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز در این باره اظهار کرد: حوزه سلامت توانسته است خدمات ارزنده ای را به مردم این شهرستان تقدیم کند.

وی افزود: خدماتی که ایران اسلامی در قالب دولت تدبیر و امید به مردم در سطح شهرستان هایی با این جمعیت ارائه می دهد، در هیچ جای دنیا مانندی ندارد بنابراین این امر نشانگر خدمتگزار بودن دولت یازدهم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام در ادامه با بیان اینکه امکانات و تجهیزات مورد نیاز شهرستان آبدانان شناسایی شده و در بسیاری جهات رفع شده است، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران توانسته ایم نیازهای زیرساختی را در این شهرستان ایجاد کنیم تا مردم از خدمات آنان بهره مند شوند.

مجید عسگری فرماندار شهرستان آبدانان نیز گفت: امکانات، خدمات و تجهیزاتی که در دولت یازدهم در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) به مردم شهرستان آبدانان ارائه می شود، قابل مقایسه با هیچ دوره دیگری نیست.

وی اعطاء سی تی اسکن به مردم شهرستان آبدانان را یکی از خدمات ویژه و ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی ایلام را یک اقدام ماندگار عنوان کرد و بیان داشت: توسعه زایشگاه و اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) از خدماتی است که مردم حلاوت و شیرینی آن را پس از تکمیل و تجهیز آن خواهند چشید.

نبود پزشک قانونی مردم آبدانان را می آزارد

سالهاست که شهرستان آبدانان از پزشک قانونی محروم است، شهری با۵۰ هزار نفر جمعیت چرا باید محروم از پزشک قانونی باشد، مجید عسگری فرماندار شهرستان آبدانان در این ارتباط می گوید: ضمن تشکر از حساسیت و پیگیری مشکلات عمومی توسط عزیزان و با اذعان به این مطلب که استقرار پزشک قانونی با توجه به شرایط آبدانان و صعوبت جاده های مواصلاتی امری لازم است، حساسیت موضوع در هنگام بروز تصادفات واتفاقاتی این چنینی که می بایست مصدومین و احیانا جسد اموات به شهرستانهای دیگر منتقل شوند دوچندان است.

وی اظهار کرد: پزشکی قانونی از تشکیلات وابسته به قوه قضاییه محسوب می شود و چندسالی است که شهرستان با نبود پزشک مواجه است در دوسال گذشته مکاتبات و پیگیری های متعدد با مدیر کل پزشکی قانونی استان دراین زمینه به عمل آمده، که ماحصل آن اداره کل باجذب نیرو به این منظور موافقت کرده است.

عسگری عنوان کرد: علاوه بر آن از طریق مدیر شبکه بهداشت با پزشکان عمومی رایزنی لازم برای معرفی به اداره کل پزشک قانونی صورت گرفت که متاسفانه به دلیل محدودیت درآمد و حقوق، الزام به طی دوره آموزشی چند ماهه، شرایط حساس شغلی و مراحل گزینشی دیگر، استقبال ازجانب پزشک های بومی به عمل نیامد.