ارائه تسهيلات خدمات سربازی به بيش از ۷۰۰ مددجوی كميته امداد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شاهجانی با بیان اینکه اجرای طرح معافیت سربازی از سال ۸۲ در این نهاد شروع بکار کرده است، افزود: براساس این طرح فرزندان خانواده های زنان سرپرست خانوار مورد حمایت که یکی از فرزندان ذکور سالم بالای ۱۸سال باشند از خدمت وظیفه عمومی (سربازی) معاف می شوند. هدف کمیته امداد برای ارائه تسهیلات خدمت سربازی این است که خانواده های مورد حمایت به چرخه فقر وارد نشوند و پسر زنان سرپرست خانوار نیز با معافیت سربازی امکان کار و اشتغال و تامین نیازهای خانواده خود را داشته باشد.

شاهجانی با اشاره به اینکه توانمندسازی خانواده های مورد حمایت یکی از اولویت های کاری کمیته امداد است، افزود: معافیت از خدمت سربازی در راستای توانمندسازی خانواده های مورد حمایت انجام می شود تا زمینه کمک به امرار معاش خانواده های نیازمند فراهم شود. معاف شدن فرزند ذکور خانواده و دریافت تسهیلات اشتغال یکی از معیارهای خروج مددجویان از چرخه حمایتی امداد است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران مهمترین اهداف ارائه تسهیلات معافیت سربازی را ایجاد نقش اجتماعی و فراهم کردن فرصت اشتغال، زمینه سازی برای بالا بردن نرخ ازدواج، کمک به افزایش تولید ناخالص ملی کشوربرای ورود فرد به بازار کار، کاهش نرخ بیکاری کشور، کاهش آسیب های اجتماعی و نشان دادن نگاه نظام اسلامی به خانواده های نیازمند عنوان کرد.

گروه های هدف کمیته امداد برای دریافت معافیت های سربازی شامل خانواده های مورد حمایت به علت فوت سرپرست مرد، خانواده های مورد حمایت به علت طلاق و خانواده های دارای سه دختر و بیشتر هستند.

شاهجانی در ادامه با اشاره به حمایت‌های این نهاد برای استحکام و تقویت بنیان خانواده گفت: در سال ۹۴ سه هزار و ۳۰۰ نوعروس مورد حمایت راهی خانه بخت شدند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه کمیته امداد تلاش می کند با حمایت و همکاری کارگزان نظام، مردم و اراده مددجویان، مشکلات جامعه هدف موردحمایت این نهاد را به حداقل برساند، گفت: بیشترین تمرکز کمیته امداد پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت حمایت است به طوری که ۶۷ هزارخانوار از این نهاد ماهانه کمک معیشت بلاعوض دریافت می کنند.

شاهجانی با تاکید براینکه پرداخت وام های قرض الحسنه از سیاست های کمیته امداد است و در صدد توسعه آن هستیم، افزود: در سال ۹۴ بیش از ۱۴ هزار وام قرض‌الحسنه با اعتباری بیش از ۲۱ میلیارد ریال به مددجویان دائمی و موردی کمیته امداد در حوزه‌های غیراشتغال در قالب وام کارگشایی و ضروری پرداخت شده است. در حال حاضر ۱۵۰۰ نفر پشت نوبت دریافت وام قرض الحسنه از این نهاد هستند که رقم این وام ها از یک میلیون تومان تا ۵ میلیون تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۲۶ خانوار از کمیته امداد اجاره مسکن دریافت کرده اند، اظهار کرد: این خانواده ها رقمی معادل ۱۲ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۴۹۱ هزار ریال از محل کمک های مردمی بابت کمک به تامین بخشی از هزینه های اجاره مسکن خود دریافت کردند و هم اکنون شش هزار و ۷۰۰ خانواده نیز درنوبت دریافت اجاره مسکن هستند که با محدودیت منابع مالی برای تامین هزینه های اجاره مسکن خانواده های نیازمند این مساعدت بخش کوچکی از نیاز خانواده های مورد حمایت را مرتفع می کند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیت امداد در پایان به یکی از موفق ترین طرح های کمیته امداد اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۶ هزار حامی از ۲۱ هزار و ۷۵۷ یتیم طرح اکرام ایتام و مابقی در طرح محسنین حمایت می کنند.