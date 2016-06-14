بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان شمالی، محمد سویدانلوئی در جریان بازدید مشترک با فرماندار شهرستان مانه و سملقان از فعالیت‌های باستان پژوهی در تپه ریوی، از به دست آمدن شواهدی مبنی بر وجود بقایای یک شهر تاریخی مربوط به دوران هخامنشی در این محوطه خبر داد.

سویدانلوئی افزود: با توجه به اهمیت علمی تپه تاریخی ریوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان با حمایت پژوهشکده باستان‌شناسی کشور و موسسه باستان‌شناسی آلمان برنامه منظمی تحت عنوان (پروژه باستان‌شناسی ریوی) برای کاوش و مطالعات باستان‌شناسی به مدت ۷ سال برنامه‌ریزی کرد که دو فصل آن در سال‌های ۹۱ و ۹۳ با تعیین عرصه و حریم و لایه‌نگاری انجام گرفت و فصل سوم با همکاری باستان شناسان آلمانی از خردادماه امسال باهدف بررسی ژئوفیزیک و مطالعات آزمایشگاهی آغاز شد.

وی تصریح کرد: درصدد هستیم ضمن در نظر گرفتن اعتبارات مناسب فعالیت‌های باستان‌شناسی در این منطقه را تسریع بخشیده و این مکان در آینده به‌عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری تاریخی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.