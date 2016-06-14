به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان اهر صبح امروز (سه شنبه) زمین لرزه نسبتاً قوی را احساس کردند که بر اساس داده های مرکز لرزه نگاری کشور ۳.۱ ریشتر قدرت داشته است.

این زلزله ساعت ۸:۲۷ صبح امروز در گسل جنوبی اهر و عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده و موجب لرزش شدید و وحشت مردم سه روستا از توابع این شهر و واقع در کانون زلزله و در سایر نقاط نیز احساس شد که خوشبختانه بر اساس اعلام مسئولان این شهرستان خسارات مالی و جانی به همراه نداشته است.

زلزله ۳.۱ ریشتری امروز در اهر خسارتی نداشت

در همین خصوص بخشدار مرکزی اهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زلزله به بزرگی ۳.۱ دهم ریشتری در شهرستان اهر، اظهار داشت: زلزله‌ای که ساعت ۸ و ۲۷ دقیقه صبح امروز سه‌شنبه به مرکزیت اهر اتفاق افتاد هیچ‌گونه خسارت مالی و جانی در پی نداشت.

کامل نصیری در ادامه افزود: بر اساس آخرین گزارش‌هایی که به دست ما رسیده هیچ موردی از خسارت در نتیجه این زمین لرزه وجود نداشته است.

بخشدار مرکزی شهرستان اهر با تأکید بر اینکه بیشتر واحدهای روستایی در جریان زلزله مردادماه سال ۹۱ بازسازی‌شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه روستاهای تازه کند طهماسب، رزین و جالیق در کانون زلزله ۳.۱ ریشتری بودند اما گزارشی مبنی بر آسیب‌دیدگی منازل روستایی و خسارت دریافت نکرده‌ایم.

اعزام تیم‌های ارزیابی به کانون زلزله اهر

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان اهر نیز به خبرنگار مهر گفت: در پی وقوع زلزله ۳.۱ دهم ریشتری در شهرستان اهر بلافاصله تیم‌های ارزیابی را به محل کانون این زمین‌لرزه اعزام کردیم.

فیض‌الله محمدیان افزود: درحالی‌که با دهیاران روستاهای واقع در کانون زمین‌لرزه تماس‌هایی حاصل شد ولی خوشبختانه خسارتی تا این لحظه مخابره نشده است.

وی از مردم خواست تا در مواقع حوادث غیرمترقبه آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند، گفت: با وجود این‌که زلزله خسارتی به هیچ‌یک از روستاها وارد نکرده و جای نگرانی وجود ندارد.

گفتنی است؛ زلزله ۳.۱ دهم ریشتری شهرستان اهر در آستانه سالگرد قمری زلزله ۶.۲ ریشتری سال ۹۱ شهرستان‌های اهر، ورزقان و هریس به وقوع پیوست و یادآور روزهای تلخ مردم ارسباران در رمضان آن سال شد و این در حالی است که مردم شهرستان ورزقان نیز ساعت ۱۸:۲۳ شامگاه روز گذشته زلزله ای سه ریشتری را در عمق 10 کیلومتری زمین تجربه کردند.