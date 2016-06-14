علیرضا صلواتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته ترافیک محدوده پل فردوسی اصفهان نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است، اظهار داشت: ترافیک در این محدوده به اندازه‌ای بود که طول صف ترافیک خودروها از پل فردوسی تا پل خواجو امتداد می‌یافت.

وی با بیان اینکه محدودیت فضای سبز ایجاد شده و خط بدنه خیابان فردوسی امکان اجرای طرح‌های زیادی را برای کاهش ترافیک این محدوده فراهم نمی‌کند، اضافه کرد: از این رو با اصلاح هندسی محدوده کمال اسماعیل و حد فاصل خیابان مجمر تا پل فردوسی، خط عبور به خیابان کمال اسماعیل اضافه شده و بخشی از ترافیک محدوده پل فردوسی به این محور انتقال یافته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه ترافیک شرق به غرب خیابان کمال اسماعیل به خط عبوری انتقال داده شده است، افزود: با این اقدام در حال حاضر به جای دو خط پشت چراغ قرمز سه خط ایجاد شده است ضمن اینکه دو خط جریان غرب به شرق نیز دراین محور جریان یافته است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی خط عبوری در محور خیابان کمال اسماعیل با ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار انجام شده است، اضافه کرد: باید توجه داشته باشیم که این اقدام تاثیر کوتاه مدت دارد و برای اجرای طرح‌ها با تاثیرگذاری بلند مدت تا پنج سال آینده زمان لازم است.

صلواتی در ادامه به تغییرات سازه ترافیکی در خیابان منوچهری نیز اشاره داشت و افزود: با اجرای این طرح‌های ترافیکی در محدوده خیابان کمال اسماعیل زمان تاخیر شهروندان در هنگام تردد در این خیابان ۳۵ درصد کاهش خواهد یافت.