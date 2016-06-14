ایران به دنبال میزبانی مسابقات فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، سیدرضا افتخاری درباره آخرین شرایط تیم ملی فوتسال گفت: برنامه یکساله کادر فنی برای تیم ملی که شامل بازیهای تدارکاتی و اردوهای مختلف است، ارائه شده تا تیم ملی برای حضور در جام جهانی کلمبیا که در شهریورماه سال ۹۵ و رقابتهای المپیک داخل سالن ترکمنستان که در شهریورماه سال ۹۶ برگزار می شود، آماده باشد و بهترین عملکرد را از خود به جای بگذارد.

وی در ادامه گفت: مسابقات آسیایی در رده سنی زیر ۲۰ سال آسیا را پیش رو داریم که به عنوان میزبان پیشنهاد خود را به مسئولین مربوطه ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ آنها هستیم. در واقع قصد داریم درمشهد مقدس میزبانی رقابتهای آسیایی زیر ۲۰ سال را بر عهده بگیریم. از این رو کادر فنی این تیم نیز مشخص شده که به زودی معرفی می شوند و بعد از رقابتهای جام جهانی کلمبیا، آنها را معرفی خواهیم کرد.

رئیس کمیته فوتسال درادامه درباره بازیهای تدارکاتی با تیم ازبکستان و حضور در تورنمنت تایلند گفت: تیم ملی پس از حضور در تورنمنت تایلند در شهر مشهد میزبان تیم ازبکستان خواهد بود و دو دیدار دوستانه با این تیم برگزار خواهد کرد. تمام تلاش ما بر این است که تدارکات مناسبی را برای ملی پوشان فراهم کنیم تا با آمادگی در مسابقات پیش رو حضور داشته باشند. ضمن اینکه دعوت نامه ای را به کشور پرتغال ارسال کرده و خواستار بازی دوستانه با تیم ملی فوتسال این کشور شده ایم که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم. ما از هیچ تلاشی برای آماده سازی تیم ملی دریغ نخواهیم کرد.

رئیس کمیته فوتسال در خصوص بازی تیم ملی اوکراین گفت: اوکراینی‌ها به ما اعلام کردند که به خاطر برنامه خود نمی‌توانند قبل از جام جهانی با ما بازی کنند و بعد از جام جهانی شرایط بازی با تیم ملی ایران را دارند که برنامه ریزی خود را دراین خصوص با کادر فنی تیم ملی انجام خواهیم داد و اگر به توافق رسیدیم، تاریخ جدید خود را برای انجام این دیدار اعلام می کنیم. چرا که بعد از جام جهانی کلمبیا، رقابتهای المپیک آسیایی ترکمنستان را پیش رو داریم.

وی در پایان گفت: کمیته فوتسال و مسئولین فدراسیون فوتبال درصدد آن هستند تا با اجرای برنامه های کادر فنی تیم آماده ای را به مسابقات اعزام کنند.