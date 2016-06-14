محمدرضا علیمحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه ریزی صورت گرفته، هسته مرکزی بوستان سرچشمه محلات که در سال های گذشته به دلیل حضور گسترده گردشگران و رفت و آمد زیاد و به مرور زمان دچار صدماتی شده بود، تا پایان سال جاری ساماندهی و بهسازی می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر محلات افزود: در بودجه سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر محلات، ده میلیارد ریال بودجه به منظور اجرای فاز یک بهسازی بوستان سرچشمه محلات در نظر گرفته شده و درصورت نیاز به اعتبار بیشتر، از مازاد درآمد تامین اعتبار خواهد شد.

علیمحمد خاطرنشان کرد: مشاور این پروژه انتخاب شده و طرح اجرایی فاز اول پروژه را تحویل شهرداری محلات داده که عملیات اجرایی آن طی روزهای اخیر آغاز شد و و مقرر است در دهه فجر سال جاری افتتاح شود.

رئیس شورای اسلامی شهر محلات افزود: در این طرح هسته مرکزی سرچشمه که شامل چشمه، مسیر آب و درختان چنار سر به فلک کشیده است، به یک باغستان با گل کاری های متنوع مبدل می شود و دو برج قدیمی سرچشمه احیا خواهد شد.

علیمحمد تصریح کرد: پس از بهره برداری از فاز اول طرح، مسافران تنها از این باغستان بازدید می کنند و به دلیل جلوگیری از صدمات احتمالی، از فضاهای دیگر بوستان به منظور محیط نشیمن استفاده خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر محلات بیان داشت: عملیات اجرایی بهسازی پارک جنگلی سرچشمه نیز از سال گذشته آغاز شده و تا دو ماه آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و مسافران می توانند از این مکان به عنوان فضای نشیمن استفاده کنند.

گفتنی است سرچشمه محلات یكی از پرآب ترین چشمه های استان مركزی است که در بلندترین نقطه این شهر قرار گرفته و این چشمه ضمن اینكه آب آشامیدنی و كشاورزی منطقه را تامین می كند از جاذبه های سیاحتی با ارزشی نیز برخوردار و از دیرباز مورد توجه جهانگردان بوده است.