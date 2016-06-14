رتبه نخست نظارت بر سلامت باشگاه های ورزشی کشور به البرز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون پزشکی ورزشی کشور پس از بررسی عملکرد کمیته های نظارت بر سلامت باشگاه ها و اماکن ورزشی استان های کشور در سال گذشته، کمیته نظارت بر اماکن ورزشی استان البرز را بر اساس مولفه های ارزیابی بالاتر از دیگر استان های کشور معرفی کرد.

انجام صحیح وظایف در بازرسی های دقیق از باشگاه ها، ثبت اطلاعات باشگاه ها در سامانه، برگزاری کلاس های آموزشی برای ناظران و مربیان و مدیران باشگاه ها، اطلاع رسانی از طریق درج خبر در جراید و رسانه ها، تعامل با کمیسیون ماده پنج و فدراسیون پزشکی ورزشی از بخش های اصلی این ارزیابی بوده است.

رییس هیئت پزشکی ورزشی استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: شکل گیری کمیته نظارت بر اماکن ورزشی در کشور با هدف ایجاد کاهش تخلفات احتمالی و افزایش ضریب سلامت شکل گرفته است.

اشکان اردیبهشت افزود: خوشبختانه البرز هر ساله در ارزیابی های اعلام شده از سوی فدراسیون در جمع استان های برتر کشور قرار داشته است و طی چهار سال اخیر در مقام اول جای گرفته است.

وی با تاکید براینکه در تحقق این دستاورد همکاری باشگاه ها و رعایت ضوابط از سوی آنها نقشی تعیین کننده داشته است گفت: هرگونه تخلف رخ داده در باشگاه ها با جدیت و بدون اغماض اعمال قانون شده است ضمن آنکه در خصوص آگاهی بخشی و برگزاری کلاس های آموزشی برای فعالان ورزش به خصوص مربیان و مدیران باشگاه ها شاهد یک همکاری و مشارکت مطلوب بوده ایم.

اردیبهشت در پایان گفت: در سال جاری نیز سیاست نظارت جدی بر باشگاه ها و رصد فعالیت آنها با جدیت بیتشری دنبال خواهد شد تا ارائه خدمات در این حوزه مبتنی بر استانداردها باشد و اعتماد خانواده ها را به دنبال داشته باشد.