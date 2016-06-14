علیرضا سعادتمند درباره حضور در این نمایشگاه گروهی با اشاره به این‌که با دعوت صبا مبینی مدیر گالری شهر کتاب فرشته این نمایشگاه گروهی را برگزار کرده اند، به خبرنگار مهر گفت: این نمایشگاه بیشتر حاصل دعوت و همکاری صبا مبینی به عنوان مدیر گالری است اما من پیش از این هم در نمایشگاه‌های گروهی در کنار اميد خاكباز، فرناز جهان‌بین و كيوان مكری شرکت کرده ام و این نخستین نمایشگاه گروهی من با این هنرمندان نیست.

وی با تاکید بر این‌ که هر هنرمندی سلیقه و زاویه دید شخصی خودش را دارد بیان کرد: هر کدام از هنرمندان فضای شخصی مربوط به خودشان را دارند و در این دنیای شخصی است که دست به خلق آثار هنری می‌زنند. به این دلیل هیچ‌گاه این دیدگاه را نداشتم که اگر آثارم در کنار آثار دیگر دوستان و همکارانم در یک رشته هنری به نمایش در بیاید مقایسه ای صورت می‌گیرد. چون وقتی یک هنرمند جستجوگر است، هر روز به دنیای جدیدی قدم می‌گذارد. بنابراین من نگرانی در این زمینه ندارم و بارها در چنین نمایشگاه‌هایی شرکت کرده ام.

سعادتمند درباره علاقه اش به خط و خوشنویسی گفت: علاقه من به خط و خوشنویسی به دوران کودکی برمی گردد، زمانی که حضور در مکان های مذهبی و دیدن کاشی‌ها و معماری این مکان‌ها من را مجذوب خودش می‌کرد. البته هنوز هم وقتی از یک مکان مذهبی مخصوصا از یک ابنیه تاریخی قدیمی دیدن می کنم احساس می‌کنم روح آسمانی هنرمند آن ابنیه در هنرش زنده و جاری است و در عین حال هوش از سر مردم برمی‌دارد.

وی افزود: بخش دیگری از این علاقه به پدرم برمی‌گردد. پدرم استاد کاشی و سرامیک بود و به او سفارش کتیبه ها و کاشی های بناهای مختلفی را می دادند. من هم از دوران کودکی در کارگاه پدرم بزرگ شدم. بنابراین از این دنیا دور نبودم. ولی نقاشی را هم دوست داشتم و دارم و سعی می کنم گاهی به آن گریزی بزنم. حتی نمایشگاه‌هایی هم از آثار نقاشی‌ام تاکنون برپا کرده ام.

این هنرمند با اشاره به این که معتقد است هیچ چیزی مشخص و قابل پیش بینی نیست، عنوان کرد: نقاشی خط را دوست دارم ولی به نقاشی گرایش بیشتری دارم و به آن بیشتر علاقمند هستم. دوست دارم نقاشی کنم و نگاه نقاشانه به دنیا را دوست دارم ولی همیشه به نوعی به خط هم علاقمند بودم و فکر می کنم نمی توانم هرگز آن رها کنم. انتخاب میان خط و نقاشی برایم دشوار است.

سعادتمند در پاسخ به این پرسش که در آثار نقاشی‌خط به دنبال انعکاس چه دغدغه شخصی است گفت: نقاشی‌خط از لحاظ القای مفهوم تاکنون وابستگی بسیاری به مضمون و متن داشته است و اکثر این متن‌ها از آثار بزرگان ادب و فرهنگ و احادیث و آیات قرآن انتخاب می‌شوند. ولی در مفهوم معاصر گاه حتی با نگاهی فارغ از متن، مفهومی نو و جدید القا می شود و یا گاه صرفا در جهت خلق کمپوزیسیون و فرم های تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. من بیشتر از همان حالت دوم که با استفاده از هنر خوشنویسی فقط یک فرم و کمپوزیسیون نقاشانه خلق می شود استفاده می کنم.

این نقاش در خصوص آثار به نمایش در آمده اش در گالری شهر کتاب فرشته یادآور شد: در آثار جدیدم از متریال های جدیدتری استفاده می کنم ولی در این نمایشگاه از همان تکنیک های سابق میکس مدیا استفاده کرده ام . امیدوارم آثار جدیدم را در نمایشگاه های بعدی بتوانم به معرض نمایش بگذارم.

سعادتمند ادامه داد: حساب نمایشگاه‌هایی که تا به حال برگزار کرده ام یا در آن ها شرکت داشته ام از دستم خارج شده ولی فکر می کنم حدودا در بیش از ۷۰ نمایشگاه گروهی و ۲۰ نمایشگاه انفرادی در این هفده سال حضور داشته ام و آثاری که در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشتم حاصل کار چند ماه اخیر است.