به گزارش خبرگزاری مهر، كاروان واليبال ايران بعد از پشت سر گذاشتن سفري حدودا ۲۹ ساعته از تهران به دوحه، دوحه به سائوپائولو و سائوپائولو به ريو خود را به محل برگزاري اولين هفته ليگ جهاني واليبال در گروه B1 رساند.

کاروان والیبال ایران متشکل از سعید معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، عادل غلامی، آرمین تشکری، مصطفی شریفات، شهرام محمودی، جواد معنوی نژاد، حمزه زرینی، مجتبی میرزاجانپور، میلاد عبادی پور، علیرضا مباشری، فرهاد ظریف و مهدی مرندی تنها با دو تغيير نسبت به مسابقات انتخابي المپيك به شهر ریو رسید.

اعضای تیم ملی والیبال ایران صبح روز سه شنبه به وقت محلی نخستین تمرین خود را که به بدنسازی اختصاص دارد برگزار می کنند.

تیم ملی والیبال کشورمان در نخستین مسابقه لیگ جهانی امسال از ساعت ۲۱:۴۰ روز پنجشنبه به وقت تهران به مصاف تیم ملی برزیل خواهد رفت.