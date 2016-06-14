به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین و انگلستان در بیانیه مشترکی که امروز سه شنبه منتشر شد از توافق برای تحکیم همکاری ها در زمینه امنیت به ویژه مبارزه با تروریسم خبر دادند.

این بیانیه در ادامه نشست روز گذشته «وانگ یونگ‎کینگ» دبیر کل کمیسیون مرکزی چین در امور سیاسی و حقوقی و «مارک لیال» مشاور امنیت ملی انگلستان، صادر شد.

در این بیانیه آمده است: پکن و لندن به توافق رسیده اند تا در مواجهه با چالش های جدی تری که جامعه بین الملل را تهدید می کند، با تروریست در جهت تامین منافع هر دو کشور مبارزه کرده و همکاری دوجانبه خود را در این زمینه افزایش دهند. در همین راستا، دو کشور دغدغه های طرفین را در خصوص منافع امنیتی کلان و توسعه همکاری های عملی در زمینه مبارزه با تهدید های تروریستی فردی و مشترک به رسمیت می شناسند.

علاوه بر این، طرفین توافق کردند تا تجارب خود را در زمینه مبارزه با تروریسم به اشتراک بگذارند. مذاکره در خصوص مبازه با جرایم سایبری و موضوعات وابسته با توسل به مکانیزم گفتگوهای امنیتی پکن-لندن نیز که در راستای تبادل اطلاعات بین دو کشور صورت می گیرد، از دیگر موارد مورد توافق در این بیانیه بود.

از سوی دیگر طرفین برای ایجاد ساز و کاری که ضامن امنیت شهروندان، هیات های دیپلماتیک و منافع اقتصادی آنها در خارج از کشور باشد نیز به اتفاق نظر رسیدند.

همچنین تلاش برای حصول توافق بر سر دغدغه های مشترک از جمله سوریه، عراق، افغانستان و پاره ای دیگر از مسائل جهانی و منطقه ای از موارد قید شده در توافق پکن – لندن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه همکاری های امنیتی پکن - لندن در حالی ارائه شد که چندی پیش چین از امکان حصول توافقی مشابه با فرانسه در زمینه مبارزه با تروریسم سخن گفته بود حال آنکه ایالات متحده آمریکا از زمان تصویب قانون ضد تروریسم چین در روزهای پایانی سال میلادی گذشته (دسامبر 2015) بنای مخالفت با آن را گذاشته و مدعی است که دولت پکن در قانون ضدتروریسم به عبارتی با تجارت و سرمایه گذاری آمریکا در چین و منطقه آسیا مبارزه می کند.

در همان زمان نیز «گابریل پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: قانون جدید چین هدفی غیر از مبارزه با تروریسم دنبال می کند و در حقیقت با محدود کردن حوزه های تجارت آمریکا، مبارزه جهانی علیه تروریسم را ناکارآمد می کند.