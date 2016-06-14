۳۹۵ کلاس آموزش قرآن در قزوین برگزار می شود

جواد قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره های تخصصی تربیت معلم قرآنی بیان کرد: آزمون پایانی این دوره ۲۹ تیرماه جاری برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه های دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای ماه مبارک رمضان گفت: در حال حاضر کلاس های تفسیر در مسجد امام خمینی(ره) قزوین با حضور باشکوه روزه داران در حال برگزاری است ضمن اینکه حلقه های تفسیری در مسجد جامع البرز همین طور در تاکستان و آبیک و نیز یک دوره مسابقه کتبی با موضوعیت سوره مبارکه لقمان و حجرات در طول ماه مبارک رمضان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: کرسی های تلاوت و تفسیر قرآن در ۲۹ منطقه و مساجد مطرح استان در قالب محافل انس با قرآن برپا است همچنین مجموع مراسمات «با قرآن در رمضان» اداره کل تبلیغات اسلامی در سطح استان در ۱۱۴ مورد و در دو نوبت صبح و بعد ازظهر برگزار می شود.

قلی پور افزود: این مراسمات به صورت جز خوانی به همراه تفسیر انجام می شود که شاخص ترین این مناطق مسجد امام خمینی(ره) است که آیات در این مراسم توسط اساتید برجسته کشوری تلاوت و از طریق صدا و سیما نیز پخش می شود.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: اعزام اساتید قرآنی به صداوسیما و ادای اذان توسط این اساتید، برگزاری ۵ محفل انس با قرآن به صورت شاخص با حضور میهمانانی از تهران در قروین، تاکستان، البرز، بوئین زهرا و آبیک و آغاز ثبت نام مسابقات نورالهدی از دیگر برنامه های دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای ماه مبارک رمضان است.

وی همچنین در رابطه با اعزام اساتید قرآنی نیز اظهار کرد: اعزام اساتید قرآنی به ادارات، کارخانه ها و مدارس استان از دیگر برنامه هایی است که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین در راستای اشاعه فرهنگ قرآنی در ماه میهمانی خداوند مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین بیان کرد: ۳۹۵ کلاس آموزش قرآن در سطح موسسات و خانه های قرآنی شهری و روستایی طی ایام تابستان در قزوین برگزار می شود که پیش بینی می شود با حضور ۸ هزار نفری قرآن پژوهان همراه باشد.

قلی پور در مورد سرفصل این کلاس ها گفت: دوره های روان خوانی، روخوانی، تجوید، مفاهیم، تفسیر، صوت و لحن سرفصل این کلاس ها است که امیدواریم خروجی این دوره های قرآنی با توجه به مدیران و معلمان خوبی که جذب شده اند، رضایت بخش باشد ضمن اینکه در پایان این دوره ها نیز به قرآن پژوهان گواهی نامه پایان دوره اختصاص خواهد یافت.

وی در پایان افزود: در اوایل ماه مبارک رمضان از ۷۹ نفر از مسئولین ۱۵۷ تشکل ها، موسسات و خانه های قرآنی شهری و روستایی استان با اهدای کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی حمایت مالی و تشویقی به عمل آمد ضمن اینکه در همین بازه زمانی در مجموع ۱۳ خانه قرآن شهری و روستایی در استان افتتاح شده است.