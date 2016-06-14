هفته آینده؛ گزارش دیوان محاسبات از فیش های حقوقی نجومی به مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در تذکر آئین نامه ای، گفت: طبق اصل ۹ قانون اساسی باید پرداخت حقوق و امکانات به افراد به صورت عادلانه باشد.

وی با انتقاد از تبعیضات در پرداخت حقوق و مزایا، گفت: طبق قانون مجلس، حداکثر و حداقل حقوق کارمندان نباید اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشد. این در حالی است که آقای رئیس جمهور حداکثر و حداقل حقوق را با اختلافی ۱۰ برابری اعلام کرده است.

وی همچنین با انتقاد از درآمدهای نیم میلیاردی و ۲ میلیاردی در وزارت بهداشت، خواستار رسیدگی فوری دولت به این موضوع شد.

در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: به دیوان محاسبات دستور داده ایم این موضوع را بررسی کند. احتمالاً تا اوایل هفته آینده گزارش دیوان محاسبات در این خصوص ارائه خواهد شد و اگر تخلفی باشد به اطلاع نمایندگان خواهیم رساند.