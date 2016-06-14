اولين پوستر «ايران سرای من است» رونمايی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولين پوستر فیلم سینمایی «ايران سرای من است» به کارگردانی پرويز كيمياوی رونمایی شد. «ايران سرای من است» آخرین ساخته سينمايی كارگردان فيلم «مغول ها» در ايران است كه بعد از هجده سال روی پرده می رود.

آخرين فيلم كيمياوی درباره سهراب زمانی با نقش آفرينی بهزاد خداويسی نويسنده جوان كرمانی است كه در حال نوشتن كتابی درباره تاريخ شعر كهن ايران زمين است كه با موانع و ايرادات غيرمنتظره ای از سوی مميزان وزارت ارشاد روبه رو می شود. سهراب در حين گذر از مراحل مميزی با شاعرانی همچون خيام، مولوی، سعدی، حافظ، فردوسی ديدار می كند كه اين ديدارها اتفاقات جالبی را رقم می زند.

«ايران سرای من است» از ۱۶ تيرماه همزمان با فرا رسيدن عيد سعيد فطر توسط گروه «هنر و تجربه» روی پرده سینماهای کشور می رود.

عوامل فيلم عبارتند از بازيگران: بهزاد خداویسی، سعید پورصمیمی، پرویز شاهین‌خو، مهدی فقیه، محمد پورستار و معصومه اسکندری، كارگردان: پرويز كيمياوی، تهيه كننده: زنده ياد محمدرضا سرهنگی، مدير فيلمبرداری: محمد آلادپوش، طراح صحنه و لباس: محسن شاه ابراهيمی، صدابردار: بهروز شهامت، مشاور رسانه ای: مايا شرفی.